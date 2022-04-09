三個願望一次滿足！爆乳鋼琴女神化身《鬼滅》賢妻 網嗨翻：我要當音柱
爆乳鋼琴女教師「小P」是台灣知名的YouTuber，其YouTube頻道「Pan Piano」擁有超過310萬人訂閱，影片堪稱「視覺與聽覺的享受」，因而擁有一票死忠粉絲。小P近來Cosplay尺度不斷升級，每每都會掀起討論，今（9）日她再秀出新造型，化身《鬼滅之刃》中「音柱」的三名妻子，一人分飾3角且完美還原，讓粉絲嗨翻驚呼「我要當音柱」。
小P於9日晚間預告上傳新片，更貼出全新COS照宣傳吸引粉絲目光。照片可見，小P這次COS《鬼滅之刃》中「音柱」宇髄天元的三名妻子，不僅一人分飾3角，更完美還原牧緒、雛鶴、須磨3人的造型。小P也在貼文中詢問，「音柱老婆三人眾！大家要選哪一位呢？」，想知道網友們鍾情於哪位「賢妻」。
有網友將照片分享至PTT，以「音柱小P老婆三選一，你會選誰？」為題徵求大家感想，他在文中驚呼「小P Cosplay音柱的三個老婆！」，更興奮地問道「太神了啦！一個老婆，千百種享受！好羨慕喔喔喔喔！」，大讚小P用心打造造型，「神還原」動漫角色。
網友們看到照片後也熱情回應，「小P我全要」、「小孩子才做選擇，我要當音柱」、「3個小P『老婆』，3種享受」，也有人讚嘆小P的裝扮，「噢，我的天！比動畫版還辣！」、「厲害的Cosplay又來了」、「跟動畫一模一樣！」。
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