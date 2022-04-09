Google Maps更新 交通細節、通行費計算更精準
Google稍早針對Google Maps服務做了諸多更新，其中包含在Android與iOS版本加入更精準的道路通行費用計算功能，以及更進一步的交通道路細節資訊。
在此次更新中，Google開始在Google Maps服務內收錄美國、印度、印尼及日本等地區約2000條收費公路資訊，協助使用者在上路過程即時計算可能需要花費通行費用，同時也能提前知曉費用支付方式，此相功能接下來也會在更多地區提供。而在設定功能中，使用者依然可以選擇避開收費路段，並且以免費路段選項進行導航。
另外，Google也在此次更新增加等多地圖細節，其中包含針對特定城市加入道路間的紅綠燈號誌、停車標示，並且進一步描繪道路實際形狀、寬幅，以及標示分隔島等細節。此項更新預計在未來幾周內開放Android、Android Auto、iOS與CarPlay版本的Google Maps使用。
其他更新部分，Google也進一步強化iOS版本，以及Apple Watch上的Google Maps使用體驗，包含可讓iOS平台版本直接將經常造訪地點釘選為桌面小工具，並且能快速選擇進行導航，或是利用捷徑功能建立聲控導航指令，而在Apple Watch上也能快速點選設置地點，例如住家或公司地點，藉此以更直覺方式開啟導航功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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