查事情得先被小編廢話轟炸還沒答案 他嘆以前的網路乾脆多了
網際網路蓬勃發展之下，各種資訊幾乎都能透過「估狗大神」等管道查詢獲得。然而有時東西太多太雜，想要過濾出真正需要的資訊，卻也不是那麼容易。最近有位日本網友，就抱怨了這種現代網路的狀況，引起許多共鳴。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「BREAK_BROTHER」最近發文表示，以前使用網路查詢「將某某尺寸的東西從大阪寄到東京需要花多少錢」時，搜出來的網站很快就會顯示出金額是多少錢，答案是乾脆又帥氣。
但同樣一個問題，如果放在現在查詢，則會看到出現的網站裡，寫上「每次在寄東西時，都不知道到底運費到底得花多少，是不是都很困擾呢？小編也有同樣的經驗呢！這篇文章就會介紹，在寄送東西的特別秘訣」等等內容，使得看了一大串廢話之後，還是不知道「所以到底是多少錢」的真正答案是什麼。
ワイ「このサイズの荷物を大阪から東京に送るときの送料なんぼ？」— ぎーち(ブレイク兄) (@BREAK_BROTHER) March 1, 2022
昔
ネット「1040円(求めていた答え、カッコいい、キラキラしてる、素敵)」
今
ネット「荷物を送る時、送料が分からなくて困ったことはありませんか？筆者もそんな経験があります！！この記事では荷物の送り方から特殊な発送方法ま
更有甚著，則是在一大串無意義的文字之後，最後給出「調查結果，看來有許多不同的答案呢，查詢時可需要多加留意喔」或是「調查結果，看來沒有一定的答案呢」等等，結果整篇號稱教學文的東西完全沒有內容，通篇都是廢話。
這個抱怨引起許多網友們的共鳴，紛紛表示「真的！一堆騙人標題然後毫無內容」、「看這種文章真的是殺意都來了」、「現在的網路都被污染了」、「最後還講不知道的那種看到根本爆青筋」、「根本就是會被退回重寫的報告」、「以前真的比較多直接講結論的」、「然後網站上還有一大堆廣告，煩都煩死了」。
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