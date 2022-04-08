傳Meta內部打造名為「Zuck Bucks」的中心化加密貨幣

今年在3月期間舉辦的西南偏南2022 (SXSW 2022)活動上透露將讓使用者可在Instagram使用NFT內容後，金融時報報導指稱Meta內部計畫打造全新虛擬貨幣，並且以「Zuck Bucks」作為代稱。

而相關說法表示，此款虛擬貨幣並非採用區塊鏈一類的加密技術打造，同時也並非作為去中心化的主流貨幣使用，而是應用在Meta旗下服務使用虛擬貨幣，並且由Meta以中心化形式發行使用。

在金融時報報導看法認為，Meta希望參考Roblox所發行「Robux」虛擬貨幣的成功經驗，藉此複製到旗下服務應用，同時也針對未來元宇宙應用作準備，另外也可能作為旗下Facebook、Instagram等社群服務使用代幣，或是作為特定互動、貢獻下產生的「聲譽代幣」使用。

某種程度上，或許也能比照當前在LINE、樂天市場等服務使用過程所產生「點數」 (points)，並且能將此類「點數」當作等值貨幣使用的情況看待。

至於具體推行時間，目前暫時還沒有進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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