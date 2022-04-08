經典冒險遊戲《猴島小英雄》系列，將以《重返猴島》名稱打造新作

迪士尼從2019年開始以LucasArts前身遊戲工作室Lucasfilm Games名稱對外招募人才，當時便有傳聞指稱包含《猴島小英雄》 (Monkey Island)等經典作品可能重啟推出新作消息，而在稍早釋出預告影片中，更進一步確認將打造名為《重返猴島》 (Return to Monkey Island)的新作，同時也正式開啟官方宣傳網站。

此外，從標題更顯示遊戲將由最初的《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》共同製作人Ron Gilbert回歸製作，意味遊戲將完整銜接最初作品故事與遊玩風格。

此款作品將由Lucasfilm Games與Terrible Toybox合作，並且由Devolver Digital發行，遊戲故事將設定在《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》之後發展，同時劇情將由當初《猴島小英雄》系列編劇Dave Grossman負責撰寫，而主角Guybrush Threepwood依然將由Dominic Armato擔任配音，並且由《猴島小英雄》系列原班人馬負責此次新作配樂。

不過，目前預告影片尚未公布《重返猴島》預計推出時間，以及預計發行平台，但Devolver Digital確定會在今年內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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