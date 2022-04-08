快訊

烏克蘭「布查慘案」：倖存者的地獄見證

直播／蔡英文視察喊話「減災」 指揮中心14時說明

經典冒險遊戲《猴島小英雄》系列，將以《重返猴島》名稱打造新作

聯合新聞網 / 楊又肇

迪士尼從2019年開始以LucasArts前身遊戲工作室Lucasfilm Games名稱對外招募人才，當時便有傳聞指稱包含《猴島小英雄》 (Monkey Island)等經典作品可能重啟推出新作消息，而在稍早釋出預告影片中，更進一步確認將打造名為《重返猴島》 (Return to Monkey Island)的新作，同時也正式開啟官方宣傳網站

此外，從標題更顯示遊戲將由最初的《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》共同製作人Ron Gilbert回歸製作，意味遊戲將完整銜接最初作品故事與遊玩風格。

此款作品將由Lucasfilm Games與Terrible Toybox合作，並且由Devolver Digital發行，遊戲故事將設定在《猴島小英雄》、《猴島小英雄2：李察克的復仇》之後發展，同時劇情將由當初《猴島小英雄》系列編劇Dave Grossman負責撰寫，而主角Guybrush Threepwood依然將由Dominic Armato擔任配音，並且由《猴島小英雄》系列原班人馬負責此次新作配樂。

不過，目前預告影片尚未公布《重返猴島》預計推出時間，以及預計發行平台，但Devolver Digital確定會在今年內推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼

延伸閱讀

經典冒險《猴島小英雄》新作《Return to Monkey Island》年內推出

索尼互動娛樂總裁Jim Ryan：將持續收購遊戲工作室

赤燭道龐克新作《九日》Steam頁面上線 駕馭「類隻狼」戰鬥討伐九王

推出《美洲新世界》、《失落的方舟》就退場？亞馬遜遊戲工作室負責人離職

相關新聞

查事情得先被小編廢話轟炸還沒答案 他嘆以前的網路乾脆多了

網際網路蓬勃發展之下，各種資訊幾乎都能透過「估狗大神」等管道查詢獲得。然而有時東西太多太雜，想要過濾出真正需要的資訊，卻也不是那麼容易。最近有位日本網友，就抱怨了這種現代網路的狀況，引起許多共鳴。

經典冒險遊戲《猴島小英雄》系列，將以《重返猴島》名稱打造新作

迪士尼從2019年開始以LucasArts前身遊戲工作室Lucasfilm Games名稱對外招募人才，當時便有傳聞指稱包含《猴島小英雄》 (Monkey Island)等經典作品可能重啟推出新作消息，而在稍早釋出預告影片中，更進一步確認將打造名為《重返猴島》 (Return to Monkey Island)的新作，同時也正式開啟官方宣傳網站。

傳Meta內部打造名為「Zuck Bucks」的中心化加密貨幣

今年在3月期間舉辦的西南偏南2022 (SXSW 2022)活動上透露將讓使用者可在Instagram使用NFT內容後，金融時報報導指稱Meta內部計畫打造全新虛擬貨幣，並且以「Zuck Bucks」作為代稱。

Dropbox推出更便利的線上簽名、PDF編輯與備份工具，更可銷售數位創作內容

Dropbox宣布推出諸多產品更新，推出包含全新HelloSign電子簽名模板、Dropbox Backup備份工具，以及針對內容創作者打造的Dropbox Shop服務，讓內容創作者能在作品加入小費打賞與自訂電商頁面銷售功能。

Twitter證實將對外開放推文編輯功能，但不是因為Elon Musk提問而催生

就在Elon Musk在個人Twitter頁面發文詢問是否應該增加編輯功能後，Twitter證實已經著手打造此項功能，預計今年稍晚時候開放測試。

消息指稱Sony計畫讓PS5能直接以模擬器方式向下相容執行PS3遊戲

在日前公布新版PlayStation Plus訂閱服務中，Sony確認在PlayStation Plus Premium訂閱方案中，可透過串流與下載方式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2，以及PlayStation Portable的經典遊戲，但PlayStation 3遊戲僅能以雲端串流方式遊玩，但相關消息則指稱未來將可能透過PlayStation 5的模擬器功能方式相容遊玩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。