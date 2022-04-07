消息指稱Sony計畫讓PS5能直接以模擬器方式向下相容執行PS3遊戲

在日前公布新版PlayStation Plus訂閱服務中，Sony確認在PlayStation Plus Premium訂閱方案中，可透過串流與下載方式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2，以及PlayStation Portable的經典遊戲，但PlayStation 3遊戲僅能以雲端串流方式遊玩，但相關消息則指稱未來將可能透過PlayStation 5的模擬器功能方式相容遊玩。

依照VentureBeat網站記者Jeff Grubb表示，雖然Sony目前計畫以雲端串流方式，讓使用者能在PlayStation 5遊玩PlayStation 3的經典遊戲，但未來可能會透過模擬器方式達成更容易遊玩效果。

目前之所以必須以雲端串流方式遊玩，原因在於PlayStation 3當時採用硬體架構是以以PowerPC為基礎的微處理器打造，因此要透過現有採用AMD處理器設計的PlayStation 4、PlayStation 5進行向下相容模擬，其實一直都有相當難度。

不過，目前市場傳聞Sony已經著手解決此項問題，並且預期可透過模擬器方式，讓PlayStation 5順利執行PlayStation 3遊戲，但目前並未獲得Sony方面證實。

在現階段的設計中，PlayStation 5僅能直接向下相容PlayStation 4平台遊戲，甚至並非百分之百相容，其餘則要透過模擬器方式達成相容遊玩目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦