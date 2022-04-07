快訊

訪台計畫生變 美眾院議長波洛西確診新冠延後亞洲行

消息指稱Sony計畫讓PS5能直接以模擬器方式向下相容執行PS3遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前公布新版PlayStation Plus訂閱服務中，Sony確認在PlayStation Plus Premium訂閱方案中，可透過串流與下載方式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2，以及PlayStation Portable的經典遊戲，但PlayStation 3遊戲僅能以雲端串流方式遊玩，但相關消息則指稱未來將可能透過PlayStation 5的模擬器功能方式相容遊玩。

依照VentureBeat網站記者Jeff Grubb表示，雖然Sony目前計畫以雲端串流方式，讓使用者能在PlayStation 5遊玩PlayStation 3的經典遊戲，但未來可能會透過模擬器方式達成更容易遊玩效果。

目前之所以必須以雲端串流方式遊玩，原因在於PlayStation 3當時採用硬體架構是以以PowerPC為基礎的微處理器打造，因此要透過現有採用AMD處理器設計的PlayStation 4、PlayStation 5進行向下相容模擬，其實一直都有相當難度。

不過，目前市場傳聞Sony已經著手解決此項問題，並且預期可透過模擬器方式，讓PlayStation 5順利執行PlayStation 3遊戲，但目前並未獲得Sony方面證實。

在現階段的設計中，PlayStation 5僅能直接向下相容PlayStation 4平台遊戲，甚至並非百分之百相容，其餘則要透過模擬器方式達成相容遊玩目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

對抗Xbox Game Pass訂閱制度 Sony宣布 PlayStation Plus新制6月上路

新版PlayStation Plus訂閱服務6月登場 3種會員資格、最低每月190元暢玩數百款遊戲

新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

Sony新版PlayStation Plus訂閱服務下周上線 傳分成3版本、價格曝光

相關新聞

Dropbox推出更便利的線上簽名、PDF編輯與備份工具，更可銷售數位創作內容

Dropbox宣布推出諸多產品更新，推出包含全新HelloSign電子簽名模板、Dropbox Backup備份工具，以及針對內容創作者打造的Dropbox Shop服務，讓內容創作者能在作品加入小費打賞與自訂電商頁面銷售功能。

Twitter證實將對外開放推文編輯功能，但不是因為Elon Musk提問而催生

就在Elon Musk在個人Twitter頁面發文詢問是否應該增加編輯功能後，Twitter證實已經著手打造此項功能，預計今年稍晚時候開放測試。

消息指稱Sony計畫讓PS5能直接以模擬器方式向下相容執行PS3遊戲

在日前公布新版PlayStation Plus訂閱服務中，Sony確認在PlayStation Plus Premium訂閱方案中，可透過串流與下載方式遊玩初代PlayStation、PlayStation 2，以及PlayStation Portable的經典遊戲，但PlayStation 3遊戲僅能以雲端串流方式遊玩，但相關消息則指稱未來將可能透過PlayStation 5的模擬器功能方式相容遊玩。

Twitter付費訂閱可以做啥？感恩讚嘆馬斯克「真的可編輯貼文了」

推特官方證實將新增「編輯鍵」功能，「會在接下來幾個月開始測試，從付費訂閱者看哪些可行、哪些則不」。推特創辦人兼前執行長 Jack Dorsey 在去年底離任後，該公司轉型腳步飛快。現在是否即將從 Do

回想賈伯斯迎FaceTime最初的感動 蘋果前工程師曝CEO反應

2010年推出FaceTime與2011年的iMessage，已成為蘋果（Apple）重要的通訊服務，一名蘋果前工程師日前分享已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）首次看到FaceTime的心得。

創辦人為Twitter變成「新資訊集中處」道歉：感到後悔

Twitter創辦人Jack Dorsey稍早透過個人Twitter頁面說明，認為自己所創立的Twitter，應該對當前將使用者身分、發言內容聚焦在「中心化網路」結構的情況負責任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。