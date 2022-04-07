Twitter證實將對外開放推文編輯功能，但不是因為Elon Musk提問而催生

就在Elon Musk在個人Twitter頁面發文詢問是否應該增加編輯功能後，Twitter證實已經著手打造此項功能，預計今年稍晚時候開放測試。

依照Twitter公布消息，表示已經與Twitter Blue團隊進行測試合作，預期將可讓使用者針對已經發出推文進行編輯，以利使用者即時修正錯字，或是不經思索的不當發文內容。

而在此之前，Twitter則是在每月以3美元訂閱使用的Twitter Blue服務中，提供可在推文發出後30秒內自由回收、編輯，並且預覽推文的功能，雖然並非使用者敲碗要求的隨時可編輯功能，但至少Twitter願意傾聽使用者需求，提供推文後的編輯功能。

不過，依照Twitter發文表示說法，指出此項功能從去年就已經著手準備，因此並非基於最大個人股東Elon Musk提問內容才催生此項功能。

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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