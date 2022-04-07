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Dropbox推出更便利的線上簽名、PDF編輯與備份工具，更可銷售數位創作內容

聯合新聞網 / 楊又肇

Dropbox宣布推出諸多產品更新，推出包含全新HelloSign電子簽名模板、Dropbox Backup備份工具，以及針對內容創作者打造的Dropbox Shop服務，讓內容創作者能在作品加入小費打賞與自訂電商頁面銷售功能。

其中，HelloSign模板功能是針對電子化簽章需求打造，讓使用者能更容易建立具備簽名效力的電子簽章，藉此用於簽署數位化保密協議、錄取通知書，或是商業合約等文件，並且能在平台上完成簽名，並且儲存、傳送給對方，讓簽名文件更容易數位化保存，同時可在簽署過程中追蹤文件處理進度，以及將文件自動存放Dropbox進行後續追蹤與整理。

HelloSign模板及此次同步推出的PDF編輯功能，將先開放特定的Beta版用戶測試使用，預計會在後續幾週內向所有用戶開放使用。

另外，Dropbox也更新DocSend資訊分析後台，可協助企業或一般使用者找出最具潛力的潛在客戶，瞭解哪種內容會引起更大關注。例如，使用者可瀏覽互動最頻繁的聯絡人清單、詳盡的近期造訪紀錄 (每小時更新)，同時也能依照瀏覽次數、頁面造訪次數和文件花費時間進行排序。

而此次增加的Dropbox Backup備份工具，則是進一步簡化自動化備份流程，並且透過點擊幾下滑鼠即可進行復原，將可從雲端備份中自動還原文件內容，同時透過將備份檔案與共享檔案分開存放方式，避免意外覆寫原本備份檔案，同時也能透過單一頁面管理備份進度與檔案備份順序等。

至於此次增加的Dropbox Shop服務，則是可讓內容創作者直接販售數位創作內容，並且能透過自訂網址、自訂頁面進行數位行銷，同時透過開啟小費打賞功能，以及電商功能進行銷售營利。目前此項功能僅先開放美國境內的Dropbox Basic、Plus 和 Professional方案個人用戶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dropbox 電商

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