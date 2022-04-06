Twitter付費訂閱可以做啥？感恩讚嘆馬斯克「真的可編輯貼文了」
推特官方證實將新增「編輯鍵」功能，「會在接下來幾個月開始測試，從付費訂閱者看哪些可行、哪些則不」。推特創辦人兼前執行長 Jack Dorsey 在去年底離任後，該公司轉型腳步飛快。現在是否即將從 Dorsey 時代改朝換代為馬斯克時代？
we are working on an edit button
we are working on an edit button— Twitter (@Twitter) April 1, 2022
Twitter （推特）官方在當地時間四月一日發佈的這則訊息「我們將加入編輯鍵」，一度被視為愚人節的玩笑。然而其後幾天事情的演變，比玩笑更令人吃驚。
4 日，媒體報導特斯拉執行長馬斯克（ Elon Musk ）買下 Twitter 9.2% 鉅額股份、成為最大股東，隔日推特執行長 Parag Agrawal 親自宣布任命馬斯克為董事會成員。於此幾乎同時，馬斯克在推特上舉辦投票，詢問他的追隨者：
Do you want an edit button?
Do you want an edit button?— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022
很顯然的，無論 Twitter 的愚人節貼文是個玩笑或是試水溫，當最新大股東馬斯克「直接式民主」取得四百多萬人回覆的問卷、且超過七成表達「 Yes 」時， Twitter 公司也只能在三百多萬使用者的壓力下，選擇即時證實消息：
yes, we’ve been working on an edit feature since last year! ...
now that everyone is asking…— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022
yes, we’ve been working on an edit feature since last year!
no, we didn’t get the idea from a poll 😉
we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.
「我們從去年開始著手進行編輯功能！」 Twitter 表示。「我們會在接下來幾個月開始測試，從付費訂閱者看哪些可行、哪些則不，以及可以做到什麼程度」。
儘管對於社群網路上是否應該存在「編輯鍵」一事，在當今的時代可能是個大哉問，過去 也未見 Twitter 公司將其列在優先事項上，但是推特共同創辦人兼前執行長 Jack Dorsey 在去年底（ 2021 年）離任後，該公司轉型與開發新功能、新產品的腳步變得飛快。
從本次「編輯鍵」事件來看，推特是否將從 Jack Dorsey 時代改朝換代為馬斯克時代，或許能從 Parag Agrawal 回應馬斯克「是否想要編輯鍵」的推文中一見端倪，「這次問卷的結果很重要。請謹慎投票」。
《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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