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回想賈伯斯迎FaceTime最初的感動 蘋果前工程師曝CEO反應

聯合新聞網 / 綜合報導
FaceTime為賈伯斯在2010年6月7日發表的視訊通話應用軟體，蘋果前工程師表示，當賈伯斯首次看到FaceTime測試版成果時相當興奮。（翻攝自YouTube）
FaceTime為賈伯斯在2010年6月7日發表的視訊通話應用軟體，蘋果前工程師表示，當賈伯斯首次看到FaceTime測試版成果時相當興奮。（翻攝自YouTube）

2010年推出FaceTime與2011年的iMessage，已成為蘋果（Apple）重要的通訊服務，一名蘋果前工程師日前分享已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）首次看到FaceTime的心得。

一名蘋果前工程師Justin Santamaria在Podcast談到發明FaceTime與iMessage的過程，表示當時和一個團隊待在老闆的辦公室，另外還有2組人員待在不同辦公室，設定4組電腦展示FaceTime測試版的成果。他還記得有人跟他說，「不管發生什麼事，都要假裝很順利。」

由於當時再過幾周，FaceTime就要對外發表，他表示，向賈伯斯首次展示成果時，賈伯斯聽見FaceTime傳來的「woom」聲，興奮激動喊「我的天哪，我要讓外界大吃一驚。」

iOS 15可在FaceTime使用「同播共享」、「共享螢幕」等功能。（翻攝自蘋果官網）
iOS 15可在FaceTime使用「同播共享」、「共享螢幕」等功能。（翻攝自蘋果官網）

FaceTime為賈伯斯在2010年6月7日搭配iPhone 4發表的視訊通話應用軟體，可透過Wi-Fi或行動網路，在支援的iOS裝置或iPadOS裝置上，且需要有對方的電話號碼或已註冊的電子郵件地址才可使用。如今在iOS 15已能在FaceTime使用「同播共享」、「共享螢幕」，甚至可以開起「語音隔離」，過濾背景聲音，非常方便。

賈伯斯 隔離

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