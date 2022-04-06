創辦人為Twitter變成「新資訊集中處」道歉：感到後悔
Twitter創辦人Jack Dorsey稍早透過個人Twitter頁面說明，認為自己所創立的Twitter，應該對當前將使用者身分、發言內容聚焦在「中心化網路」結構的情況負責任。
Jack Dorsey表示，對於Twitter造成現今網路型態的影響感到後悔，其中主因在於許多人在網路上發言、挖掘新資訊，通常會從Twitter著手，因此形成許多資訊集中在Twitter，而不少使用者互動也在Twitter上發生，與目前市場積極推行去中心化型態相背而行。
除了Twitter，實際上多數使用者還會透過Facebook、YouTube、TikTok等線上社群平台發聲，但由於Twitter一直維持輕巧、快速傳播的特性，因此成為許多名人、明星使用線上社群平台，因此也讓Jack Dorsey認為造成更大規模的「中心化網路」結構。
不過，Jack Dorsey先前也對於市場火熱討論的Web 3.0、元宇宙的議題表示意見，認為這些議題仍是多數人推動討論項目，因此在形式上其實也很難逃離去中心化，甚至可能會被掌握在特定投資業者、企業機構手上。
the days of usenet, irc, the web...even email (w PGP)...were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.— jack⚡️ (@jack) April 2, 2022
I realize I'm partially to blame, and regret it.
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ iPhone狂收「股票報明牌」訊息煩死了！3撇步剷除惡意簡訊
▪ 卡頓續航很悲劇 她轟Samsung Galaxy S22+四缺點：買到「撞」到
▪ 智利男孩為了買Switch和1片《曠野之息》 努力拚做這些事
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言