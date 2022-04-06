創辦人為Twitter變成「新資訊集中處」道歉：感到後悔

Twitter創辦人Jack Dorsey稍早透過個人Twitter頁面說明，認為自己所創立的Twitter，應該對當前將使用者身分、發言內容聚焦在「中心化網路」結構的情況負責任。

Jack Dorsey表示，對於Twitter造成現今網路型態的影響感到後悔，其中主因在於許多人在網路上發言、挖掘新資訊，通常會從Twitter著手，因此形成許多資訊集中在Twitter，而不少使用者互動也在Twitter上發生，與目前市場積極推行去中心化型態相背而行。

除了Twitter，實際上多數使用者還會透過Facebook、YouTube、TikTok等線上社群平台發聲，但由於Twitter一直維持輕巧、快速傳播的特性，因此成為許多名人、明星使用線上社群平台，因此也讓Jack Dorsey認為造成更大規模的「中心化網路」結構。

不過，Jack Dorsey先前也對於市場火熱討論的Web 3.0、元宇宙的議題表示意見，認為這些議題仍是多數人推動討論項目，因此在形式上其實也很難逃離去中心化，甚至可能會被掌握在特定投資業者、企業機構手上。

the days of usenet, irc, the web...even email (w PGP)...were amazing. centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet.



I realize I'm partially to blame, and regret it. — jack⚡️ (@jack) April 2, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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