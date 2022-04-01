義大利麵業者被說餐點「像早餐店」 槓上Joeman要求下架影片

知名YouTuber「Joeman」擁有超過200萬訂閱，近年推出的「豪華、平價對決」系列也十分受歡迎，Joeman會與來賓一起走訪價格高昂與價格親民的店家，仔細評論豪華與平價商品的差別和特色，真實不做作的內容備受觀眾喜愛。不過日前Joeman上傳一支「奢華、平價義大利麵大對決」的影片，卻遭被拍攝的店家指控「未經同意拍攝」，要求刪除影片中出現的片段，引起雙方隔空爭論。

義大利麵業者在「Dcard」發文表示，Joeman團隊到店內拍攝雖有詢問員工，但員工告知老闆時有資訊落差，「老闆只以為是拍幾張照片，而未有阻止」，直到影片上架，才發現被拍攝成影片放在YouTube，「我們無意願被拍攝和公開播放宣傳，而在隔天聯絡團隊，得到的回覆是『僅是素人拍攝影片』、『當下未有阻止』、『是好意無償幫忙宣傳』等原因，無法配合下架」。

對此，節目製作人表示當天的拍攝有經過店員同意，「畫面上也明顯露出我們並無任何偷拍的情況」，更有員工在他們結帳時詢問：「影片到時要去哪裡看？」，而Joeman也留言回應：「這次義大麵對決的五間店，每間我們都是自費消費，並且自己描述心得，拍攝前也得到同意，現在影片你不滿意就要我們下架，那你們有尊重我們團隊的努力嗎？」

除了拍攝是否經過同意的爭議外，義大利麵業者也擔心，影片中主持人描述他們的餐點吃起來「像早餐店」恐會誤導消費者，「我們最在意的點是怕被誤會使用便宜的原料或是便宜的調理包，我們都是使用知名大廠品牌的原料，經過精心熬製好幾個小時，去製作我們的肉醬。」

部分網友認為拍攝團隊徵得管理者同意才能拍攝本是天經地義，不應該只是徵求員工同意，「拍攝提前寄信詢問管理階層才是正規流程啊，又不是沒出過社會，這麼大頻道竟然是問店員，一樣的故事如果換成7-11店員答應拍攝，總公司不願意看到影片，然後請Joeman下架，你看故事會不會一樣，不合理的事情不應該因為你有發聲權就被合理化」、「同為家裡做生意的，可以體會老闆不想被放到公眾平台討論的心情啦」。

但也有人認為店家是因為影片內容不如預期才會有此反應，「如果今天他說很好吃，我不信你會出來這樣講」、「問題是你們員工答應了，員工沒往上問經營方是你們管理不周，不是人家要一路往上追欸，怎麼會變成對方的責任」、「講真的你已經同意拍攝了，因為被批評就反悔很沒風度」。

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