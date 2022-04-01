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史丹利YouTube流量保底20萬 網友揭關鍵「流量密碼」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友意外發現史丹利的YouTube影片幾乎都有20萬以上流量。圖擷自Stanley
網友意外發現史丹利的YouTube影片幾乎都有20萬以上流量。圖擷自Stanley

知名《英雄聯盟》實況主史丹利以幽默風趣的風格，創造許多金句，也吸引一票粉絲。日前網友在PTT英雄聯盟版發文表示，最近意外發現史丹利的YouTube總能達到20萬流量，發文詢問為何他的流量能這麼穩定。

日前一名網友意外發現，史丹利的YouTube的訂閱人數約46.2萬人，而幾乎每部影片都有20萬以上流量。原PO說「連訂閱人數275萬人的tyler1流量都普普通通」，好奇為何史丹利的流量能這麼穩定。

許多網友分析原因，大多人都覺得是剪輯太強了，「不得不說他的剪輯真的很厲害」、「應該說是剪片剪的好，主播又不討厭，看到男主播動不動駡髒話的我都直接關台」、「剪片師真的超強，連我老婆不會LOL都覺得他好笑」、「其實是剪輯很強，加上丹利很努力開台，很好剪」。另外也有人認為是他上片的時間剛好是吃飯時段，「他上片的時間就剛好給你配飯，時長也是一頓飯」、「每天吃飯必配」、「老實說我每天都會配飯看」。

史丹利的YouTube影片幾乎都有20萬以上流量。圖擷自YouTube
史丹利的YouTube影片幾乎都有20萬以上流量。圖擷自YouTube

主播 PTT

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