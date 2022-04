史丹利YouTube流量保底20萬 網友揭關鍵「流量密碼」

Switch熱門遊戲《薩爾達傳說曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)經典開放世界遊玩方式擄獲不少粉絲心,原定續篇在今(2022)年發售,遺憾的是,任天堂宣布延期至明(2023)年春季推出,也讓網友好奇,是否要和「新的Switch」一起推出呢?

2022-03-30 15:31