「全台最帥YouTuber」是他！網讚爆：比藝人還帥
大家認為最帥的YouTuber是誰呢？日前有網友在PTT以「台灣有點帥的YouTuber」為題發文，詢問哪些YouTuber是眾人心中的帥哥？貼文曝光後，立即掀起熱議。
哪些YouTuber很帥？
原PO日前在PTT發文，表示「大家有在追的YouTuber，有哪個是比較帥的呢」，並提到他的名單是「吃貨豪豪」和貓咪「豆漿」的漿爸阿晧。 希望鄉民們能推薦他其他帥氣的YouTuber。
▲有網友認為「吃貨豪豪」長得很帥。
image source： IG／martinispig
▲有網友認為「貓咪豆漿的漿爸阿晧」長相帥氣。
image source： 翻攝自YouTube／豆漿- SoybeanMilk
波特王、喬瑟夫、孫沁岳…… 網友狂推心中天菜
貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言提名，「波特王」、「Howhow」、「鵝肉麵」、「孫沁岳」、「錫蘭，不過他是外國人」、「喬瑟夫」、「國動」、「嘟嘟人其中一個，偏好有點ABC型，看起來乾淨的男生我都覺得蠻帥」、「陪沈團裡的團員駱，很乾淨有模特兒的fu」、「多米，感覺皮膚好到可以代言化妝品，嘴唇很滋潤」。
▲波特王。
image source： IG／potterking
▲喬瑟夫。
image source： IG／chillseph
▲孫沁岳。
image source： IG／yorkesun
RJ廉傑克曼「阿傑」登全台帥哥YouTuber冠軍
其中，被最多人點名的是「上班不要看」的前成員，YouTube頻道名稱「RJ廉傑克曼」的「阿傑」（張廉傑），網友們瘋喊，「只有R傑吧」、「只有阿傑吧，沒在看他的頻道都有印象是個帥哥」、「阿傑，帥到不行，比藝人還帥」、「RJ唯一解」、「RJ就真的帥」。
事實上，這些被提名的帥氣YouTuber在網上都擁有高人氣，像是廉傑克曼，不僅IG有35.3萬人追蹤，經營的YouTube頻道也有32.9萬位訂閱者。波特王位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第20名，近三個月網路聲量30,113筆，喬瑟夫排行第30名，網路聲量21,996筆。
▲大部分網友認為最帥的男YouTuber是阿傑。
image source： IG／jaychang0127
▲波特王位居網路溫度計的 YouTuber網路口碑第20名。
image source： 《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（ 2021/12/30~2022/03/29）
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