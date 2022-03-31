Google Chrome瀏覽器進入版號100更新里程 速度終於變快了

Google宣布釋出Chrome瀏覽器版號100的更新內容，正式進入三位數版號更新里程。

而在此次更新中，最大改變在於大幅降低記憶體與CPU資源佔用量，藉此讓瀏覽器運作速度更快，另外也換上日前宣布即將更新的圖示設計。

其他更新部分，則是加入整合Android Play Billing API資源的Digital Goods API項目，讓使用者更方便透過Chrome瀏覽器，或是Chrome OS作業系統瀏覽網頁時，可透過Google Play Store服務使用數位支付功能。

另外，Google也在此版Chrome改善多視窗形式顯示效果，藉此對應各類多視窗畫面使用情境。

版號100的Chrome瀏覽器是在3月初對外開放測試，目前僅需透過點選Chrome瀏覽器的「關於Chrome瀏覽器」，並且等待系統自動下載，透過重新開啟Chrome瀏覽器即可完成升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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