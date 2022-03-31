受直播功能啟發？YouTube開始測試「在影片中發不同表情符號」功能

或許是受到直播影片互動功能啟發，YouTube在影片內容測試可讓使用者針對特定片段以不同表情符號表達心情的功能。

所有表情符號都會以匿名形式送出，同時也能隨時增加或移除，並且會隨著影片播放呈現，讓影片上傳者能知曉哪些片段較吸引人觀看，或是產生更大共鳴，甚至確認哪些片段內容可能造成他人不滿，藉此成為創作者了解個人影片內容具體反應，進而可依照反饋情況作調整。

此項功能僅先開放一小部分使用者測試，Google將會依照實際測試情況，評估實際使用效益，以及是否會造成其他問題，藉此決定是否將此項功能開放所有人使用。

目前還無法確認Google預計以多久時間測試此項功能，同時也可能因為測試結果不理想，最終取消此項功能上線。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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