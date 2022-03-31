快訊

基隆採「類普篩」被批雙標 陳時中回應了

俄宣布停火！下午3時開放人道走廊 讓馬立波平民撤離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天生無手男打電玩 手肘手臂遙控絕技圈粉300萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
天生無手男打電玩。圖／取自tiktok
天生無手男打電玩。圖／取自tiktok

國外一位名為馬丁（Martin）的25歲男性天生沒有雙手，身體的殘疾卻沒阻礙他進入電玩世界，還靠著用手肘按鍵盤、一隻手指掌控滑鼠的打電動絕技，在社群平台圈粉300多萬人。

馬丁透露他每分鐘能輸入46個字，但有些字可能需要更長的輸入時間，因為他必須多次按下退格鍵，因為他的手肘可能一次按到多個鍵。

馬丁經常直播他的電玩遊戲，還會分享他的生活點滴好比清電腦、吃雞翅、開車和做菜等影片。他在TikTok已擁有超過330萬名粉絲，影片獲得近5600萬個讚。

他在一段影片裡展示自己使用Xbox無線控制器的方法。他說：「我用左手指按左邊的扳機和保險桿。左臂按右扳機，下巴操作左邊的模擬搖桿。」他還使用腳踏板玩《Apex英雄》等遊戲。

他的技能獲得許多玩家讚賞：「你讓我知道什麼事都有可能」、「老兄，你天賦異禀」。還有人說：「Xbox或PlayStation應該為他製作一個特殊的控制器。」

@86hands #apexlegends #apexlegendsclips ♬ original sound - Martin

直播 TikTok 電玩

延伸閱讀

第一次約會對方連接2通公務電話 女不滿拍片PO網：算你狠

以為只是小感冒 25歲女教練削掉一大片頭骨「否則1周就會死」

撞上高壓電塔全臉毀容 三寶爸多次接受顏面移植手術「變臉」

媽媽剖腹產出「人魚雙胞胎」 接生醫驚喜大叫：第一次看到

相關新聞

今年新作太多、跟新Switch同步登場？《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延至2023年

Switch熱門遊戲《薩爾達傳說曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）經典開放世界遊玩方式擄獲不少粉絲心，原定續篇在今（2022）年發售，遺憾的是，任天堂宣布延期至明（2023）年春季推出，也讓網友好奇，是否要和「新的Switch」一起推出呢？

被嗆文化統戰？你也迷上抖音、小紅書嗎？盤點十大台人愛用陸APP

年輕一代的人手機裡都會有各式各樣中國大陸的APP，從通訊軟體、社群平台到購物網站應有盡有，內容非常豐富，有些APP更是火紅到席捲全世界，

新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

如先前傳聞，Sony正式揭曉代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務，區分為PlayStation Plus Essential，以及PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium三個等級，藉此與微軟持續擴展的Xbox Game Pass服務抗衡，預計會在今年6月正式上線。

他用英文報告意外喚醒Siri 一句冷語慘被當眾羞辱

內建在蘋果IOS系統中的人工智慧助理軟體Siri，有時也因辨識語言錯誤而鬧出笑話。有醫生網友表示當他在英文報告時，不小心喚醒Siri，結果Siri毫不留情的回覆，讓他「直接被當眾羞辱」，因此備感傷心。

天生無手男打電玩 手肘手臂遙控絕技圈粉300萬人

國外一位名為馬丁（Martin）的25歲男性天生沒有雙手，身體的殘疾卻沒阻礙他進入電玩世界，還靠著用手肘按鍵盤、一隻手指掌控滑鼠的打電動絕技，在社群平台圈粉300多萬人。

「全台最帥YouTuber」是他！網讚爆：比藝人還帥

大家認為最帥的YouTuber是誰呢？日前有網友在PTT以「台灣有點帥的YouTuber」為題發文，詢問哪些YouTuber是眾人心中的帥哥？貼文曝光後，立即掀起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。