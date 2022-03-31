天生無手男打電玩 手肘手臂遙控絕技圈粉300萬人

國外一位名為馬丁（Martin）的25歲男性天生沒有雙手，身體的殘疾卻沒阻礙他進入電玩世界，還靠著用手肘按鍵盤、一隻手指掌控滑鼠的打電動絕技，在社群平台圈粉300多萬人。

馬丁透露他每分鐘能輸入46個字，但有些字可能需要更長的輸入時間，因為他必須多次按下退格鍵，因為他的手肘可能一次按到多個鍵。

馬丁經常直播他的電玩遊戲，還會分享他的生活點滴好比清電腦、吃雞翅、開車和做菜等影片。他在TikTok已擁有超過330萬名粉絲，影片獲得近5600萬個讚。

他在一段影片裡展示自己使用Xbox無線控制器的方法。他說：「我用左手指按左邊的扳機和保險桿。左臂按右扳機，下巴操作左邊的模擬搖桿。」他還使用腳踏板玩《Apex英雄》等遊戲。

他的技能獲得許多玩家讚賞：「你讓我知道什麼事都有可能」、「老兄，你天賦異禀」。還有人說：「Xbox或PlayStation應該為他製作一個特殊的控制器。」

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