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今年新作太多、跟新Switch同步登場？《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延至2023年

聯合新聞網 / 綜合報導
《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期至2023年春季推出，網友猜測是否要和新Switch一同推出。（翻攝自任天堂YouTube頻道）
《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期至2023年春季推出，網友猜測是否要和新Switch一同推出。（翻攝自任天堂YouTube頻道）

Switch熱門遊戲《薩爾達傳說曠野之息》（The Legend of Zelda: Breath of the Wild）經典開放世界遊玩方式擄獲不少粉絲心，原定續篇在今（2022）年發售，遺憾的是，任天堂宣布延期至明（2023）年春季推出，也讓網友好奇，是否要和「新的Switch」一起推出呢？

任天堂無預警在官方YouTube貼出《薩爾達傳說曠野之息 續篇》新影片，但也發表「噩耗」，製作人青沼英二在影片中向玩家致歉，表示原定要在今年推出的《薩爾達傳說曠野之息 續篇》，因製作團隊需要開發時間打造不同的遊戲體驗，將延期至2023年春季推出，盼玩家可以耐心等待。

製作人青沼英二在影片中向玩家致歉，表示《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將延期至2023年春季推出。（翻攝自任天堂YouTube頻道）
製作人青沼英二在影片中向玩家致歉，表示《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將延期至2023年春季推出。（翻攝自任天堂YouTube頻道）

2023年春季推出的《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將包含前代的地上世界及全新的天空浮島，還有新的人物登場與遊戲要素，保證跟著主角「林克」獲得許多以往不一樣的遊玩樂趣。

網友面對《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期表示，「今年到年底本家遊戲幾乎快滿檔了，延到明年其實不意外」、「看情報這麼少，也早該心裡有底」、「不意外啦， 但是是（任天堂）不想把好牌在今年打光而已吧」，還有人認為應該可以和未來Switch新機一同推出，「乾脆跟pro機（指新Switch）一起發售算了」、「直接變成護航ns2（Switch 2）作了吧。」

《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將包含前代的地上世界及全新的天空浮島，還有新的人物登場與遊戲要素，要讓玩家有更多不同的體驗。（翻攝自任天堂YouTube頻道）
《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將包含前代的地上世界及全新的天空浮島，還有新的人物登場與遊戲要素，要讓玩家有更多不同的體驗。（翻攝自任天堂YouTube頻道）

事實上，今年任天堂出的Switch遊戲大作相當多，除了最近剛推出的《寶可夢 阿爾宙斯》、《星之卡比 探索發現》外、夏季將推出舊稱「漆彈大作戰3」的《斯普拉遁3（Splatoon 3）》」、9月有異度神劍 3（Xenoblade 3）、年底還要再出《寶可夢朱／紫》，以及日期未定的《魔兵驚天錄3》（Bayonetta 3）。

每年Switch都傳聞將出Switch Pro機種，但始終未有任何新進度，此次《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期，或許遊戲體驗增加情況下，可能更要求硬體效能，加上Switch為2017年發售，當時首部主打就是《薩爾達傳說曠野之息》，該家機到2023年已間隔6年；2012年發售的Wii U到Switch登場僅間隔5年，或許真的可以期待一下明年新版Switch誕生。

任天堂 寶可夢

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