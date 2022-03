今年新作太多、跟新Switch同步登場？《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延至2023年

Switch熱門遊戲《薩爾達傳說曠野之息》(The Legend of Zelda: Breath of the Wild)經典開放世界遊玩方式擄獲不少粉絲心,原定續篇在今(2022)年發售,遺憾的是,任天堂宣布延期至明(2023)年春季推出,也讓網友好奇,是否要和「新的Switch」一起推出呢?

任天堂無預警在官方YouTube貼出《薩爾達傳說曠野之息 續篇》新影片,但也發表「噩耗」,製作人青沼英二在影片中向玩家致歉,表示原定要在今年推出的《薩爾達傳說曠野之息 續篇》,因製作團隊需要開發時間打造不同的遊戲體驗,將延期至2023年春季推出,盼玩家可以耐心等待。

製作人青沼英二在影片中向玩家致歉,表示《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將延期至2023年春季推出。(翻攝自任天堂YouTube頻道)

2023年春季推出的《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將包含前代的地上世界及全新的天空浮島,還有新的人物登場與遊戲要素,保證跟著主角「林克」獲得許多以往不一樣的遊玩樂趣。

網友面對《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期表示,「今年到年底本家遊戲幾乎快滿檔了,延到明年其實不意外」、「看情報這麼少,也早該心裡有底」、「不意外啦, 但是是(任天堂)不想把好牌在今年打光而已吧」,還有人認為應該可以和未來Switch新機一同推出,「乾脆跟pro機(指新Switch)一起發售算了」、「直接變成護航ns2(Switch 2)作了吧。」

《薩爾達傳說曠野之息 續篇》將包含前代的地上世界及全新的天空浮島,還有新的人物登場與遊戲要素,要讓玩家有更多不同的體驗。(翻攝自任天堂YouTube頻道)

事實上,今年任天堂出的Switch遊戲大作相當多,除了最近剛推出的《寶可夢 阿爾宙斯》、《星之卡比 探索發現》外、夏季將推出舊稱「漆彈大作戰3」的《斯普拉遁3(Splatoon 3)》」、9月有異度神劍 3(Xenoblade 3)、年底還要再出《寶可夢朱/紫》,以及日期未定的《魔兵驚天錄3》(Bayonetta 3)。

每年Switch都傳聞將出Switch Pro機種,但始終未有任何新進度,此次《薩爾達傳說曠野之息 續篇》延期,或許遊戲體驗增加情況下,可能更要求硬體效能,加上Switch為2017年發售,當時首部主打就是《薩爾達傳說曠野之息》,該家機到2023年已間隔6年;2012年發售的Wii U到Switch登場僅間隔5年,或許真的可以期待一下明年新版Switch誕生。

