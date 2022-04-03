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對抗Xbox Game Pass訂閱制度 Sony宣布 PlayStation Plus新制6月上路

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：PlayStation Blog
圖片及資料來源：PlayStation Blog

儘管 Sony PlayStation 5 （簡稱 PS5）上市迄今一年多了，仍因為疫情與晶片短缺影響，遊戲機仍供不應求。不過，無論 PS5 新機有多麼受歡迎，在遊戲訂閱服務上，Sony 仍是屈居弱勢，輸給擁有超過 2,500 萬訂戶的 Xbox Game Pass 微軟遊戲訂閱服務。

這次 Sony 大刀闊斧，整併 PlayStation Now （PS Now）和 PlayStation Plus （PS Plus），推出全新的「PlayStation Plus 訂閱服務」，要讓玩家們暢玩最新遊戲與各種經典遊戲。

根據 Sony PlayStation Blog 的公告，全新的 PS Plus 訂閱服務分成四種不同的等級：

PlayStation Plus 基本會員（PS Plus ESSENTIAL）：

每月免費下載 2 款遊戲

獨家折扣。

保存遊戲的雲端儲存空間。

多人線上遊玩的存取權限。

訂閱費用：

美國：每月9.99美元/每季24.99美元/每年59.99美元

歐洲：每月8.99歐元/每季24.99歐元/每年59.99歐元

英國：每月6.99英鎊/每季19.99英鎊/每年49.99英鎊

日本：每月850日圓/每季2,150日圓/每年5,143日圓

南韓：每月KRW 7,500 / 每季KRW 18,800 / 每年KRW 44,900

香港：每月HK$ 48 / 每季HK$ 128 / 每年HK$ 308

台灣：每月NT$ 198 / 每季NT$ 488 / 每年NT$ 1,188

新加坡：每月SGD 8.90 / 每季SGD 21.90 / 每年SGD 53.90

馬來西亞：每月MYR 29 / 每季MYR 69 / 每年MYR 159

PlayStation Plus 升級會員（PS Plus EXTRA）：

擁有 PS Plus 基本所有會員福利。

增加超過 400 款 PS4、PS5 遊戲可下載遊玩，遊戲包括 PlayStation Studios 與第三方遊戲開發商的暢銷作品。

訂閱費用：

美國：每月14.99美元/每季39.99美元/每年99.99美元

歐洲：每月13.99歐元/每季39.99歐元/每年99.99歐元

英國：每月10.99英鎊/每季31.99英鎊/每年83.99英鎊

日本：每月1,300日圓/每季3,600日圓/每年8,600日圓

南韓：每月KRW 11,300 / 每季KRW 31,000 / 每年KRW 75,300

香港：每月HK$ 75 / 每季HK$ 215 / 每年HK$ 515

台灣：每月NT$ 298 / 每季NT$ 808 / 每年NT$ 1,988

新加坡：每月SGD 13.90 / 每季SGD 35.90 / 每年SGD 89.90

馬來西亞：每月MYR 44 / 每季MYR 114 / 每年MYR 269

PlayStation Plus 尊貴會員（PS Plus PREMIUM）：

包含 PS Plus 基本、升級所有會員福利。

除升級會員增加的 400 款遊戲，另外開放 240 款經典遊戲，包括 PS、PS2、PSP、PS3 的遊戲串流與下載服務。

使用 PS4 和 PS5 主機、電腦串流遊戲。

支援 PS Now 主機雲端串流服務。

期間限定遊戲試玩服務。

訂閱費用：

美國：每月17.99美元/每季49.99美元/每年119.99美元

歐洲：每月16.99歐元/每季49.99歐元/每年119.99歐元

英國：每月13.49英鎊/每季39.99英鎊/每年99.99英鎊

日本：每月1,550日圓/每季4,300日圓/每年10,250日圓

PlayStation Plus 高級會員（ PS Plus Deluxe）：

PS Plus 基本、升級所有會員福利。

下載遊玩初代 PS、PS2 和 PSP 經典遊戲。

期間限定遊戲試玩服務。

訂閱費用：

南韓：每月KRW 12,900 / 每季KRW 35,000 / 每年KRW 86,500

香港：每月HK$ 85 / 每季HK$ 239 / 每年HK$ 599

台灣：每月NT$ 338 / 每季NT$ 928 / 每年NT$ 2,288

新加坡：每月SGD 15.90 / 每季SGD 40.90 / 每年SGD 103.90

馬來西亞：每月MYR 50 / 每季MYR 130 / 每年MYR 309

全新訂閱制度會有哪些遊戲加入？

Sony 官方部落格預告在 PS Plus 會員將可以體驗《Death Stranding 死亡擱淺》、《God of War 戰神》、《Marvel’s Spider-Man 漫威蜘蛛人》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》、《Mortal Kombat 11 真人快打11》以及《Returnal 死亡回歸》等多款熱門遊戲。

更新什麼時候會推出呢？

這次 PS Plus 制度更新將在全球推出，由於市場範圍相當大，所以將採分區進行，預計 6 月會先在亞洲數個市場推出，接著在北美洲、歐洲和其他支援 PS Plus 的地區發表。

Sony 計畫整個制度更迭將會在 2022 年上半年結束前讓多數支援 PS Network 的市場推出全新的 PlayStation Plus 遊戲訂閱服務，並希望能擴充到其他市場的雲端串流。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 香港 日本

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