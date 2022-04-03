Google Cloud推數位新冠病毒健康證明 「一鍵」把數位小黃卡新增到Android手機裡！

台灣疫情近日趨於嚴重，疫情指揮中心表示口罩持續延長，進入八大場所需要出示接種 3 劑疫苗證明。Google 與 Apple 等公司都致力建立接觸追蹤標準，希望發揮科技的力量共同防疫

Google Cloud 台灣總經理謝良承在台灣 Google Blog 撰文發表，Google Cloud 自 2021 年開始與協助衛生福利部打造與推出「數位新冠病毒健康證明」。現在民眾只要「一鍵」就可以將數位證明新增到 Android 行動裝置中。

台灣的「數位新冠病毒健康證明」在 2021 年 12 月 28 日上線首日就有超過 6 萬人申請，2022 年 1 月 21 日開放所有台灣民眾下載，用手機就能出示證明。而截至 3 月 29 日上午 9 時，已有超過 201 萬人次申請「數位新冠病毒健康疫苗證明」，以及超過 3 萬人次申請 「PCR 檢測證明」。

現在數位疫苗證明不僅能在手機或平板電腦裝置申請，Android 裝置還可以透過 Google COVID-19 資訊卡的一鍵加入功能，將數位證明儲存於 Google Pay 中，最重要的是申請過程符合個資法及 GDPR 規範。

Android 裝置使用者只要按照以下步驟辦理，就能快速下載數位疫苗證明：

Google Cloud 台灣總經理謝良承進一步表示，數位疫苗證明這項便利工具，仰賴基礎建設、系統穩定性、個資保護、快速存取等多項要素才得以順利推出。

而為了讓民眾能以更便利的方式使用「數位新冠病毒健康證明」，Google Cloud 與 Google Pay 跨團隊合作，讓 Google COVID-19 資訊卡能儲存在 Android 裝置上，使用者可透過 Google Pay，或是在儲存卡片時建立的 Android 首頁捷徑來查看 COVID-19 資訊卡，方便民眾在需要時即時出示數位證明。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦