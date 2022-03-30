《薩爾達傳說 曠野之息 續篇》上市時間將延後至2023年春季
去年在E3 2021期間公布的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，任天堂在稍早對外聲明中證實，將使此款作品的上市時間從原訂今年內，延後至2023年春季。
《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品正式名稱為《薩爾達傳說 曠野之息 續篇》 (Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild)，故事將銜接前作結尾，將由林克與薩爾達公主展開的全新冒險。
而新作原訂在今年內推出，但製作人青沼英二在稍早公告說法中表示，將以更多時間投入製作，讓遊戲能以更完整內容呈現，因此將使遊戲上市時間延後至明年春季，同時也強調製作團隊政全力加緊開發腳步，希望玩家們能耐心等待。
此次作品將以全新天空浮島為場景，同時也將銜接前作地上世界，並且加入更寬廣空間讓玩家探索，另外也將加入全新遊玩元素與新登場角色。在此次對外公告中，任天堂也公布新遊戲畫面內容，讓玩家能一窺新作更多細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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