快訊

星二代肇事闖禍！羅時豐19歲兒開特斯拉 撞倒9車

走路是防記憶力下降最簡單有氧運動 研究揭建議運動頻率

《薩爾達傳說 曠野之息 續篇》上市時間將延後至2023年春季

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在E3 2021期間公布的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品任天堂在稍早對外聲明中證實，將使此款作品的上市時間從原訂今年內，延後至2023年春季。

《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品正式名稱為《薩爾達傳說 曠野之息 續篇》 (Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild)，故事將銜接前作結尾，將由林克與薩爾達公主展開的全新冒險。

而新作原訂在今年內推出，但製作人青沼英二在稍早公告說法中表示，將以更多時間投入製作，讓遊戲能以更完整內容呈現，因此將使遊戲上市時間延後至明年春季，同時也強調製作團隊政全力加緊開發腳步，希望玩家們能耐心等待。

此次作品將以全新天空浮島為場景，同時也將銜接前作地上世界，並且加入更寬廣空間讓玩家探索，另外也將加入全新遊玩元素與新登場角色。在此次對外公告中，任天堂也公布新遊戲畫面內容，讓玩家能一窺新作更多細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂

延伸閱讀

毅力驚人！《曠野之息》玩家把4隻「甲蟲商人」推在一起組成薩爾達披頭四

《星之卡比 探索發現》角色太圓不好3D化 不提高敵人密度是怕卡比太可憐？

不當訓練家！粉絲惡搞重製《寶可夢傳說：阿爾宙斯》 寶可夢全變可操作角色

因應模組技術日新月異 任天堂註冊新專利防玩家修改遊戲內容

相關新聞

被嗆文化統戰？你也迷上抖音、小紅書嗎？盤點十大台人愛用陸APP

年輕一代的人手機裡都會有各式各樣中國大陸的APP，從通訊軟體、社群平台到購物網站應有盡有，內容非常豐富，有些APP更是火紅到席捲全世界，

新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

如先前傳聞，Sony正式揭曉代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務，區分為PlayStation Plus Essential，以及PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium三個等級，藉此與微軟持續擴展的Xbox Game Pass服務抗衡，預計會在今年6月正式上線。

他用英文報告意外喚醒Siri 一句冷語慘被當眾羞辱

內建在蘋果IOS系統中的人工智慧助理軟體Siri，有時也因辨識語言錯誤而鬧出笑話。有醫生網友表示當他在英文報告時，不小心喚醒Siri，結果Siri毫不留情的回覆，讓他「直接被當眾羞辱」，因此備感傷心。

蘋果成為第一個奪下奧斯卡金像獎最佳影片獎項的串流影音服務業者

此次第94屆奧斯卡金像獎中，除了著名演員威爾史密斯 (Will Smith)因妻子被開玩笑，進而在直播現場對頒獎人克里斯洛克 (Chris Rock)摑掌事故吸引不少目光，另一個吸引人關注的還有蘋果以串流影音服務形式，藉由《樂動心旋律》 (CODA)贏得最佳影片獎與最佳改編劇本，同時還由聽障演員Troy Kotsur奪得最佳男配角獎項，日前更在第75屆英國電影學院獎獲得最佳改編劇本與最佳男配角獎項。

五月天成軍25周年 Apple Music打造天團專區完整收錄

今天是五月天成軍25周年紀念日，Apple Music特別在介面首頁上打造五月天專區「因為五月天，所以我」收錄了出道以來...

微軟將打造雲端原生遊戲內容 有望整合XBOX遊戲生態

微軟在此次GDC 2022期間公布諸多與旗下Azure雲端服務相關遊戲開發應用模式，而稍早更透露將建立新團隊，藉此推動雲端原生遊戲內容，並且整合在Xbox遊戲生態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。