新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

如先前傳聞,Sony正式揭曉代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務,區分為PlayStation Plus Essential,以及PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium三個等級,藉此與微軟持續擴展的Xbox Game Pass服務抗衡,預計會在今年6月正式上線。

而在最高階的PlayStation Plus Premoium項目加入串流遊戲服務,更凸顯Sony在遊戲發展策略也開始因應市場需求重新作調整。而在此次調整中,Sony也將過往獨立提供服務的PlayStation Now與PlayStation Plus訂閱方案合併,同時也針對尚未提供PlayStation Now服務地區,額外提供PlayStation Plus Deluxe訂閱方案。

其中,PlayStation Plus Essential與現有PlayStation Plus訂閱方案相同,同時訂閱方案也與現行價格相同,而從PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium訂閱方案,則是個別加入不同會員福利,並且併入原本僅在特定市場提供的PlayStation Now串流遊戲服務。

至於尚未提供PlayStation Now串流遊戲服務的市場地區,將會額外提供價格稍微較低的PlayStation Plus Deluxe。

三個等級項目細節分別如下:

• PlayStation Plus Essential (基本方案)

福利:

享有與目前的PlayStation Plus會員相同的福利,例如:

• 每個月可以下載兩款遊戲

• 獨家折扣

• 保存遊戲的雲端儲存空間

• 多人線上遊玩的存取權限

價格:

PlayStation Plus 基本會員只需繳交與目前PlayStation Plus會員相同的費用。

• 美國:每月9.99美元 / 每季24.99美元 / 每年59.99美元

• 歐洲:每月8.99歐元 / 每季24.99歐元 / 每年59.99歐元

• 英國:每月6.99英鎊 / 每季19.99英鎊/每年49.99英鎊

• 日本:每月850日圓 / 每季2150日圓 / 每年5143日圓

• 南韓:每月KRW 7500 / 每季KRW 18800 / 每年KRW 44900

• 香港:每月HK$ 48 / 每季HK$ 128 / 每年HK$ 308

• 台灣:每月NT$ 198 / 每季NT$ 488 / 每年NT$ 1188

• 新加坡:每月SGD 8.90 / 每季SGD 21.90 / 每年SGD 53.90

• 馬來西亞:每月MYR 29 / 每季MYR 69 / 每年MYR 159

• 亞洲其他國家/地區的價格將隨後公佈

• PlayStation Plus Extra (升級方案)

福利:

享有PlayStation Plus Essential基本方案所有福利

新增多達400款廣受歡迎的PlayStation 4和PlayStation 5遊戲,包括PlayStation Studios和第三方合作夥伴的暢銷作品,並且可透過下載進行遊玩

價格:

• 美國:每月14.99美元 / 每季39.99美元 / 每年99.99美元

• 歐洲:每月13.99歐元 / 每季39.99歐元 / 每年99.99歐元

• 英國:每月10.99英鎊 / 每季31.99英鎊 / 每年83.99英鎊

• 日本:每月1300日圓 / 每季3600日圓 / 每年8600日圓

• 南韓:每月KRW 11300 / 每季KRW 31000 / 每年KRW 75300

• 香港:每月HK$ 75 / 每季HK$ 215 / 每年HK$ 515

• 台灣:每月NT$ 298 / 每季NT$ 808 / 每年NT$ 1,988

• 新加坡:每月SGD 13.90 / 每季SGD 35.90 / 每年SGD 89.90

• 馬來西亞:每月MYR 44 / 每季MYR 114 / 每年MYR 269

• 亞洲其他國家/地區的價格將隨後公佈

• PlayStation Plus Premium (尊貴方案)

福利:

享有PlayStation Plus Essential和PlayStation Plus Extra的所有福利

此層級也將提供期間限定的遊戲試玩服務,可在購買部分遊戲前進行試玩

新增多達240款額外遊戲,包括:

• 透過雲端串流遊玩PlayStation 3遊戲

• 提供在初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲串流與下載遊玩選項

• 在目前可使用PlayStation Now串流遊玩服務的地區市場中,可以使用PlayStation 4或PlayStation 5主機,以及電腦串流遊玩遊戲,其中包含在初代PlayStation、PlayStation 2及PlayStation Portable的經典遊戲

價格:

• 美國:每月17.99美元 / 每季49.99美元 / 每年119.99美元

• 歐洲:每月16.99歐元 / 每季49.99歐元 / 每年119.99歐元

• 英國:每月13.49英鎊 / 每季39.99英鎊 / 每年99.99英鎊

• 日本:每月1550日圓 / 每季4300日圓 / 每年10250日圓

• 針對尚未提供雲端串流服務地區提供的PlayStation Plus Deluxe (高級方案)

福利:

PlayStation Plus Deluxe是針對尚未提供雲端串流的市場提供,訂閱價格比起PlayStation Plus Premium略低,提供下載遊玩初代PlayStation、PlayStation 2與PlayStation Portable的經典遊戲,同時也提供期間限定的遊戲試玩服務,可在購買部分遊戲前進行試玩,並且享有PlayStation Plus Essential和PlayStation Plus Extra的所有福利。

價格:

• 南韓:每月KRW 12,900 / 每季KRW 35,000 / 每年KRW 86,500

• 香港:每月HK$ 85 / 每季HK$ 239 / 每年HK$ 599

• 台灣:每月NT$ 338 / 每季NT$ 928 / 每年NT$ 2,288

• 新加坡:每月SGD 15.90 / 每季SGD 40.90 / 每年SGD 103.90

• 馬來西亞:每月MYR 50 / 每季MYR 130 / 每年MYR 309

• 亞洲其他國家/地區的價格將隨後公佈

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦