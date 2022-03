蘋果成為第一個奪下奧斯卡金像獎最佳影片獎項的串流影音服務業者

此次第94屆奧斯卡金像獎中,除了著名演員威爾史密斯 (Will Smith)因妻子被開玩笑,進而在直播現場對頒獎人克里斯洛克 (Chris Rock)摑掌事故吸引不少目光,另一個吸引人關注的還有蘋果以串流影音服務形式,藉由《樂動心旋律》 (CODA)贏得最佳影片獎與最佳改編劇本,同時還由聽障演員Troy Kotsur奪得最佳男配角獎項,日前更在第75屆英國電影學院獎獲得最佳改編劇本與最佳男配角獎項。

雖然這並非串流影音服務首次奪得奧斯卡獎項,先前包含Netflix、亞馬遜、Hulu等串流影音服務業者都曾入圍、獲得奧斯卡金像獎獎項,但即便像Netflix斥資大量資金拍攝原創影片、影集內容,甚至多達7次被提名入圍最佳影片獎項,最始終未能如願獲獎。

而蘋果則是以2500萬美元價格買下曾在2021年1月於日舞影展首映,並且在後續透過Apple TV+服務播放的《樂動心旋律》,在此屆奧斯卡金像獎奪得最佳影片獎項,亦即每年奧斯卡金像獎壓軸獎項。

在過去最佳影片獎項幾乎都是由正統電影作品獲獎的情況下,蘋果首次以串流影音服務形式獲得此獎項,顯然是別具意義,畢竟以好萊塢眾多電影公司、製作人、導演的角度來看,實際上並不認同串流影音服務的作法,因此也讓串流影音服務斥資拍攝內容想要遞交申請競爭奧斯卡金像獎,便會面臨眾多挑戰。

例如,Netflix在2019年便以獲得最佳外語片獎項與最佳攝影獎項的《羅馬》 (Roma)入圍最佳影片獎項,甚至負責拍攝此部電影的墨西哥導演Alfonso Cuaron更因此獲得最佳導演獎項,但最終《羅馬》卻被《幸福綠皮書》 (Green Book)擠下,未能順利獲得當年的最佳影片獎項。

在此之後,Netflix分別以《愛爾蘭人》 (The Irishman)、《婚姻故事》 (Marriage Story)、《曼克》 (Mank)、《芝加哥七人案:驚世審判》 (The trial of the Chicago 7)等作品入圍最佳影片獎項,今年更以《犬山記》 (The Power of Dog)、《千萬別抬頭》 (Don’t look up)入圍獎項,雖然累積獲得27項獎項提名,最終僅以《犬山記》讓Jane Campion獲得最佳導演獎項。

不過,從2014年開始獲得奧斯卡金像獎提名,Netflix至今已經累積多達116項獎項提名,更是每年獲得最多入圍提名的業者,雖然到目前為止僅實際獲得16項獎項,但也凸顯Netflix在內容創作實力獲得肯定,只是最大遺憾為從未順利獲得最佳影片獎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦