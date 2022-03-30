快訊

星二代肇事闖禍！羅時豐19歲兒開特斯拉 撞倒9車

走路是防記憶力下降最簡單有氧運動 研究揭建議運動頻率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果成為第一個奪下奧斯卡金像獎最佳影片獎項的串流影音服務業者

聯合新聞網 / 楊又肇

此次第94屆奧斯卡金像獎中，除了著名演員威爾史密斯 (Will Smith)因妻子被開玩笑，進而在直播現場對頒獎人克里斯洛克 (Chris Rock)摑掌事故吸引不少目光，另一個吸引人關注的還有蘋果以串流影音服務形式，藉由《樂動心旋律》 (CODA)贏得最佳影片獎與最佳改編劇本，同時還由聽障演員Troy Kotsur奪得最佳男配角獎項，日前更在第75屆英國電影學院獎獲得最佳改編劇本與最佳男配角獎項。

雖然這並非串流影音服務首次奪得奧斯卡獎項，先前包含Netflix、亞馬遜、Hulu等串流影音服務業者都曾入圍、獲得奧斯卡金像獎獎項，但即便像Netflix斥資大量資金拍攝原創影片、影集內容，甚至多達7次被提名入圍最佳影片獎項，最始終未能如願獲獎。

而蘋果則是以2500萬美元價格買下曾在2021年1月於日舞影展首映，並且在後續透過Apple TV+服務播放的《樂動心旋律》，在此屆奧斯卡金像獎奪得最佳影片獎項，亦即每年奧斯卡金像獎壓軸獎項。

在過去最佳影片獎項幾乎都是由正統電影作品獲獎的情況下，蘋果首次以串流影音服務形式獲得此獎項，顯然是別具意義，畢竟以好萊塢眾多電影公司、製作人、導演的角度來看，實際上並不認同串流影音服務的作法，因此也讓串流影音服務斥資拍攝內容想要遞交申請競爭奧斯卡金像獎，便會面臨眾多挑戰。

例如，Netflix在2019年便以獲得最佳外語片獎項與最佳攝影獎項的《羅馬》 (Roma)入圍最佳影片獎項，甚至負責拍攝此部電影的墨西哥導演Alfonso Cuaron更因此獲得最佳導演獎項，但最終《羅馬》卻被《幸福綠皮書》 (Green Book)擠下，未能順利獲得當年的最佳影片獎項。

在此之後，Netflix分別以《愛爾蘭人》 (The Irishman)、《婚姻故事》 (Marriage Story)、《曼克》 (Mank)、《芝加哥七人案：驚世審判》 (The trial of the Chicago 7)等作品入圍最佳影片獎項，今年更以《犬山記》 (The Power of Dog)、《千萬別抬頭》 (Don’t look up)入圍獎項，雖然累積獲得27項獎項提名，最終僅以《犬山記》讓Jane Campion獲得最佳導演獎項。

不過，從2014年開始獲得奧斯卡金像獎提名，Netflix至今已經累積多達116項獎項提名，更是每年獲得最多入圍提名的業者，雖然到目前為止僅實際獲得16項獎項，但也凸顯Netflix在內容創作實力獲得肯定，只是最大遺憾為從未順利獲得最佳影片獎。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 羅馬 婚姻

延伸閱讀

隋棠嘆奧斯卡掌摑雙方都有錯 曝老公也是「保護型」

「掌」聲驚全球 奧斯卡收視比去年暴增56%

美媒：威爾史密斯一掌重挫黑人運動　奧斯卡添大污點

奧斯卡／威爾史密斯一掌打響？典禮觀眾比去年成長近6成

相關新聞

被嗆文化統戰？你也迷上抖音、小紅書嗎？盤點十大台人愛用陸APP

年輕一代的人手機裡都會有各式各樣中國大陸的APP，從通訊軟體、社群平台到購物網站應有盡有，內容非常豐富，有些APP更是火紅到席捲全世界，

新版PlayStation Plus 6月登場 共3版本、最高可玩400種遊戲或限定試玩

如先前傳聞，Sony正式揭曉代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務，區分為PlayStation Plus Essential，以及PlayStation Plus Extra與PlayStation Plus Premoium三個等級，藉此與微軟持續擴展的Xbox Game Pass服務抗衡，預計會在今年6月正式上線。

他用英文報告意外喚醒Siri 一句冷語慘被當眾羞辱

內建在蘋果IOS系統中的人工智慧助理軟體Siri，有時也因辨識語言錯誤而鬧出笑話。有醫生網友表示當他在英文報告時，不小心喚醒Siri，結果Siri毫不留情的回覆，讓他「直接被當眾羞辱」，因此備感傷心。

蘋果成為第一個奪下奧斯卡金像獎最佳影片獎項的串流影音服務業者

此次第94屆奧斯卡金像獎中，除了著名演員威爾史密斯 (Will Smith)因妻子被開玩笑，進而在直播現場對頒獎人克里斯洛克 (Chris Rock)摑掌事故吸引不少目光，另一個吸引人關注的還有蘋果以串流影音服務形式，藉由《樂動心旋律》 (CODA)贏得最佳影片獎與最佳改編劇本，同時還由聽障演員Troy Kotsur奪得最佳男配角獎項，日前更在第75屆英國電影學院獎獲得最佳改編劇本與最佳男配角獎項。

五月天成軍25周年 Apple Music打造天團專區完整收錄

今天是五月天成軍25周年紀念日，Apple Music特別在介面首頁上打造五月天專區「因為五月天，所以我」收錄了出道以來...

微軟將打造雲端原生遊戲內容 有望整合XBOX遊戲生態

微軟在此次GDC 2022期間公布諸多與旗下Azure雲端服務相關遊戲開發應用模式，而稍早更透露將建立新團隊，藉此推動雲端原生遊戲內容，並且整合在Xbox遊戲生態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。