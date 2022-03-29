他用英文報告意外喚醒Siri 一句冷語慘被當眾羞辱

內建在蘋果IOS系統中的人工智慧助理軟體Siri，有時也因辨識語言錯誤而鬧出笑話。有網友表示當他用英文報告時，不小心喚醒Siri，結果Siri毫不留情的回覆，讓他「直接被當眾羞辱」，因此備感傷心。

網友敘述，他在大家面前操作筆電進行英文報告時，可能因為發音相似而意外喚醒Siri，然而Siri卻判斷錯誤，將原PO的話聽成「嘿Siri安捷倫live sucks」，進而回覆道「我不太清楚你想表達什麼」，此話瞬間讓全場尷尬，原PO心中也悲痛萬分，表示「我就爛」。

文章一出，引起網友笑回：「選擇不懂是天理」、「哈哈大笑，好可憐」、「好好笑，我爸公司就叫安捷倫」，也有人分享類似的尷尬事件，「我上次上課也是，老師講到一半，Siri突然說我不太清楚你想表達什麼，直接社死」、「我學校也有發生過，然後教授會笑說，這太難了Siri不懂是正常的」、「上週上課時，老師講話講到一半，有人的Siri也回應了老師這句話，讓老師直接笑出來說『同學我從你的手機聽到你的心聲了』」。

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