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微軟將打造雲端原生遊戲內容 有望整合XBOX遊戲生態

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟在此次GDC 2022期間公布諸多與旗下Azure雲端服務相關遊戲開發應用模式，而稍早更透露將建立新團隊，藉此推動雲端原生遊戲內容，並且整合在Xbox遊戲生態。

而此團隊將由Kim Swift帶領，其過去曾在Valve帶領製作《傳送門》 (Portal)、《惡靈勢力》 (Left 4 Dead)系列遊戲，同時後來也曾在Google Stadia任職，並且在去年6月加入微軟Xbox遊戲工作發行部門團隊。

▲微軟Xbox Game Pass發行部門雲端遊戲資深總監Kim Swift
▲微軟Xbox Game Pass發行部門雲端遊戲資深總監Kim Swift

Kim Swift說明，微軟此新建立團隊將與全球遊戲開發者合作，並且以雲原生遊戲開發為宗旨，與目前透過串流技術遊玩的使用模式不同，此類遊戲將從一開始就是針對串流遊玩使用模式打造，亦即諸多運算都會透過雲端即時運算，藉此發揮更大算力表現，其中也能發揮更大雲端協同運算的人工智慧執行效果，藉此對應更自然的畫面表現，以及深度學習應用等。

此外，藉由雲端連接使用模式，代表玩家可以隨時透過任何裝置連入遊玩，同時無須擔心使用裝置硬體效能是否足夠。

這樣的設計，似乎也與微軟日前透露將進一步跨足元宇宙應用發展有關，透過雲原生遊戲內容讓玩家可以進入「另一個世界」，並且在其中產生自然互動。

不過，目前Kim Swift並未進一步透露新建立團隊接下來具體發展細節，同時也尚未說明預計推行項目。

另一方面，Sony日前證實收購前Google Stadia負責人Jade Raymond成立的Haven Studios，同時也確認打造一款3A等級的多人連線遊戲，並且預期將以開放世界架構形式打造，但目前尚未公布具體細節，似乎也透露Sony接下來也計畫打造以雲原生為設計的「服務類型」遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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