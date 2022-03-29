曾問Twitter是否遵守言論自由 Tesla執行長洩想創辦一個社群平台
在稍早回應網友說法中，Tesla執行長Elon Musk透露將考慮自己創辦一個社群平台。
會有這樣的回應，起因自Elon Musk在Twitter上向網友提問，是否認為Twitter遵守言論自由，結果獲得眾多網友回應，甚至還有人反問Elon Musk是否計畫創辦一個社群平台，而Elon Musk則回覆表示會認真考慮。
Free speech is essential to a functioning democracy.— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022
Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?
Is a new platform needed?— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022
而若從目前這位全球首富手持資金來看，顯然絕對有能力創辦一個「個人專屬」社群平台，一如前美國總統川普在卸任之後，隨即以旗下資源打造一款符合個人使用喜好的社群平台，甚至也吸引不少支持者加入使用，或許Elon Musk未來也可能建立一個屬於Tesla車主、粉絲導向的社群平台，並且能讓Elon Musk在其中暢所欲言。
Elon Musk過去在Twitter上經常「爆料」自家產品、服務資訊，甚至在2018年曾在Twitter透露考慮以每股420美元價格收購Tesla所有發行股票，藉此讓Tesla恢復私有化的言論，進而讓美國證券交易委員會 (SEC)認為有炒股嫌疑，因此要求Elon Musk在Twitter發表重要言論時，必須獲得Tesla內部董事會同意。
雖然先前與美國證券交易委員會達成和解協議，但Elon Musk卻在今年向法院申請終止協議內容，認為和解內容違反美國憲法第一修正案所賦予自由發言的權利。
暢所欲言最快方法就是自己創辦一個社群平台？
在Twitter服務平台裡，即便是全球首富或美國總統都還是必須遵守Twitter制訂使用規範，不會因為身分特殊而有例外，因此要順利在社群平台上暢所欲言，顯然最直接的方法就是自己創辦一個社群平台。只是在人多口雜情況下，任何社群平台最終還是要面臨管理規範言論等問題，但如果僅有創辦人可以肆無忌憚地發言，恐怕將會成為一言堂的情況。
已經有一款以Tesla車主串聯的社群平台
先前其實有個由加拿大企業家，同時也是Tesla車主身分的Ajitpal Grewal打造社群平台Tesla Dating，是一款串連Tesla車主的約會服務app，加入使用的條件必須擁有一台Tesla，更強調「You Can’t Spell LOVE Without “EV”」，藉此呼應app以電動車作為關連串接的特色。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【專題】iPhone也「折」服？螢幕展開才夠酷 5款摺疊手機一次看
▪ 實測／iPhone口罩解鎖解不開？用這2口訣果真成功 網友笑：以為亂講真的可解開
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言