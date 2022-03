曾問Twitter是否遵守言論自由 Tesla執行長洩想創辦一個社群平台

在稍早回應網友說法中,Tesla執行長Elon Musk透露將考慮自己創辦一個社群平台。

會有這樣的回應,起因自Elon Musk在Twitter上向網友提問,是否認為Twitter遵守言論自由,結果獲得眾多網友回應,甚至還有人反問Elon Musk是否計畫創辦一個社群平台,而Elon Musk則回覆表示會認真考慮。

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?