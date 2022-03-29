曾問Twitter是否遵守言論自由 Tesla執行長洩想創辦一個社群平台

在稍早回應網友說法中，Tesla執行長Elon Musk透露將考慮自己創辦一個社群平台。

會有這樣的回應，起因自Elon Musk在Twitter上向網友提問，是否認為Twitter遵守言論自由，結果獲得眾多網友回應，甚至還有人反問Elon Musk是否計畫創辦一個社群平台，而Elon Musk則回覆表示會認真考慮。

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Is a new platform needed? — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

而若從目前這位全球首富手持資金來看，顯然絕對有能力創辦一個「個人專屬」社群平台，一如前美國總統川普在卸任之後，隨即以旗下資源打造一款符合個人使用喜好的社群平台，甚至也吸引不少支持者加入使用，或許Elon Musk未來也可能建立一個屬於Tesla車主、粉絲導向的社群平台，並且能讓Elon Musk在其中暢所欲言。

Elon Musk過去在Twitter上經常「爆料」自家產品、服務資訊，甚至在2018年曾在Twitter透露考慮以每股420美元價格收購Tesla所有發行股票，藉此讓Tesla恢復私有化的言論，進而讓美國證券交易委員會 (SEC)認為有炒股嫌疑，因此要求Elon Musk在Twitter發表重要言論時，必須獲得Tesla內部董事會同意。

雖然先前與美國證券交易委員會達成和解協議，但Elon Musk卻在今年向法院申請終止協議內容，認為和解內容違反美國憲法第一修正案所賦予自由發言的權利。

暢所欲言最快方法就是自己創辦一個社群平台？

在Twitter服務平台裡，即便是全球首富或美國總統都還是必須遵守Twitter制訂使用規範，不會因為身分特殊而有例外，因此要順利在社群平台上暢所欲言，顯然最直接的方法就是自己創辦一個社群平台。只是在人多口雜情況下，任何社群平台最終還是要面臨管理規範言論等問題，但如果僅有創辦人可以肆無忌憚地發言，恐怕將會成為一言堂的情況。

已經有一款以Tesla車主串聯的社群平台

先前其實有個由加拿大企業家，同時也是Tesla車主身分的Ajitpal Grewal打造社群平台Tesla Dating，是一款串連Tesla車主的約會服務app，加入使用的條件必須擁有一台Tesla，更強調「You Can’t Spell LOVE Without “EV”」，藉此呼應app以電動車作為關連串接的特色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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