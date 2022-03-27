工程師悲催「戀愛日記」連載中 網更新App狂給五星：求認識
更新手機App時，你有注意過更新日誌上都寫些什麼樣的內容嗎？PTT一名網友就在更新某App時，意外發現版本紀錄「落落長」，仔細一看才發現竟是軟體工程師的「戀愛日記」，搞笑內容讓網友笑翻。
該App為紀錄雲端發票，同時可協助用戶記帳、對獎的應用程式。自今年初開始更新日記，一改以往大家對更新版本紀錄的無聊印象，以軟體工程師出發，從年初春節連假因「系統執行錯誤」被緊急召喚上工的辛酸日常，到開工後面臨情人節地獄的單身悲歌，搞笑內容讓網友笑翻。
貼文一出，鄉民紛紛笑道，「是不是上班壓力太大，以為都沒人會看到嗎」、「還不錯啊，還會連載欸」、「這創意可以喔」、「你這不是注意到App及更新了，簡直是計畫通」、「敲碗下一篇」。
另外也有不少用戶在App更新日誌底下獻上祝福，「你一定會遇到適合你的人」、「祝福早日脫單」、「給苦情單身工程師一個五星好評」、「工程師的故事好好笑」、「要不要來認識一下，我也單身」、「用了這麼久，第一次看到這樣的小日記，覺得好可愛」。
●App傳送門：iOS點這裡、Android點這裡
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