Spotify測試新版Car Mode功能 傳可用聲控操作

去年確定取消自2019年推出的Car View功能，進而引發眾多用戶不滿之後，Spotify稍早證實著手測試全新Car Mode功能，將主打透過聲控方式操作音樂播放。

而從9to5Google網站取得消息，則是顯示Spotify此項功能將能透過聲控方式搜尋包含歌手、專輯，並且控制瀏覽、播放、快轉，甚至針對音樂內容打心。

至於用於聲控做的語音控制介面，則是採用Spotify內建設計，而非直接呼叫Google Assistant或Siri等手機端數位助理服務，同時整體操作視覺也以更簡潔形式設計，讓使用者在開車過程不會因為複雜操作選項「分心」。

另外，Spotify針對較舊車款打造的Car Thing車載使用播放器，目前也已經開放美國市場銷售，同樣可讓使用者透過聲控操作方式播放音樂內容。

雖然目前Spotify已經與Google、蘋果等業者的數位助理服務整合，但顯然Spotify仍計畫透過自有語音聲控操作介面吸引更多人使用，並且提供更符合服務操作的使用需求。

#Spotify Car Mode : après avoir retiré son mode voiture à la fin de l'année dernière, Spotify travaille sur une nouvelle interface pour écouter ses listes de lecture au volant. En test sur Android pour certains utilisateurs. https://t.co/PlzRXcDT26 via @Frandroid pic.twitter.com/ryoEuWcqDX — Dominic (@DominicDesbiens) March 25, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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