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微軟ID@Xbox計畫吸多元遊戲 至今已向獨立開發商支付逾25億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

依照微軟ID@Xbox項目資深總監Chris Charla說明，從2013年宣布啟用ID@Xbox獨立遊戲計畫之後，至今已經向獨立開發者支付超過25億美元金額，同時在過去3年內的獨立開發者版稅與總收入幾乎增加一倍以上。

Chris Charla表示，過去以來協助不少獨立開發者透過ID@Xbox獨立遊戲計畫發行內容，並且透過Xbox遊戲平台吸引更多遊戲玩家支持，目前更累積超過4600個、來自94個國家地區的獨立開發商或獨立開發者加盟，甚至在過去2年就累積超過1000名獨立開發者申請註冊。

而為了吸引更多獨立開發者加入Xbox平台，微軟此次更宣布推出ID@Azure計畫，讓獨立開發者更容易使用微軟Azure雲端服務平台，藉此以更具彈性方式打造遊戲內容，例如稍早公布的Azure Game Development Virtual Machine服務，便是隸屬ID@Azure項目之一。

另外，微軟也透露目前列為重點發展的Game Pass系列服務 (包含Xbox Game Pass與PC Game Pass)，已經向開發商、發行商支付數億美元金額，並且持續透過此系列服務吸引玩家挖掘更多值得由玩遊戲，其中也包含眾多透過ID@Xbox計畫發行的獨立遊戲作品。

微軟投資ID@Xbox計畫的原因，包含獨立遊戲開發商、開發者通常較沒有大型遊戲開發商的「包袱」，因此能打造更具創意的遊戲內容吸引玩家關注，同時往往只是缺乏足夠對外宣傳、發行的遊戲平台，而ID@Xbox計畫與眾多獨立開發商、開發者合作，將能發揮互利成效。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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