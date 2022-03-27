Sony新版PlayStation Plus訂閱服務下周上線 傳分成3版本、價格曝光

彭博新聞指稱，Sony代號「Spartacus」的新版PlayStation Plus訂閱服務，最快會在下週上線，將讓PlayStation Plus訂閱服務以不同內容供玩家選擇使用。

在先前說法中，新版PlayStation Plus訂閱服務，將以10美元起跳價格提供，並且將至少區分三種版本。

其中，包含以10美元計價版本將與現有PlayStation Plus訂閱服務相同，而每月以13美元計價版本則會額外提供250-300款遊戲，並且可下載使用PlayStation Now服務收錄遊戲，但無法透過串流方式遊玩。

而定位白金等級，並且以每月16美元計價版本，則會以每月13美元計價版本為基礎，額外加上PlayStation經典遊戲、遊戲搶先試玩，以及使用PlayStation Now串流遊玩服務。

但從彭博新聞取得消息表示，Sony此項服務雖然包含較受歡迎遊戲，以及近期推出遊戲作品，但可能不會包含即將上市的3A等級作品，或是被Sony認定為重點作品的遊戲內容，因此跟微軟推出的Xbox Game Pass服務使用模式，可能還是會有些差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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