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Netflix佈局遊戲野心超大！再收購第3家遊戲工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

接連收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室 (Night School Studio)，以及曾經協助打造《怪奇物語：Puzzle Tales》 (Stranger Things: Puzzle Tales)的芬蘭遊戲開發商Next Games之後，Netflix稍早宣布收購第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，藉此強化本身佈局遊戲市場實力。

Boss Fight Entertainment成立於2013年，由過去曾打造《CastleVille》的Zynga達拉斯工作室成員，以及曾協助微軟打造《世紀帝國》的Ensemble Studios成員組成，成名作品則是在2015年8月推出的手機遊戲《Dungeon Boss》。

Netflix並未透露此筆交易收購金額，而在完成收購後，Boss Fight Entertainment成員將為在德州艾倫、奧斯汀與西雅圖等地工作，並且繼續由執行長David Rippy、共同營運長Bill Jackson及Scott Winsett持續帶領團隊。

目前Netflix仍未計畫與其他業者競爭手機市場，而是透過結合遊戲內容方式，藉此推動影音觀看體驗，例如藉由遊戲內容增加吸引使用者觀看相關影集意願，或是透過遊戲延伸影集劇情體驗。

《原文刊登於合作媒體夜校工作室 (Night School Studio)，以及曾經協助打造《怪奇物語：Puzzle Tales》 (Stranger Things: Puzzle Tales)的芬蘭遊戲開發商Next Games之後，Netflix稍早宣布收購第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，藉此強化本身佈局遊戲市場實力。

Boss Fight Entertainment成立於2013年，由過去曾打造《CastleVille》的Zynga達拉斯工作室成員，以及曾協助微軟打造《世紀帝國》的Ensemble Studios成員組成，成名作品則是在2015年8月推出的手機遊戲《Dungeon Boss》。

Netflix並未透露此筆交易收購金額，而在完成收購後，Boss Fight Entertainment成員將為在德州艾倫、奧斯汀與西雅圖等地工作，並且繼續由執行長David Rippy、共同營運長Bill Jackson及Scott Winsett持續帶領團隊。

目前Netflix仍未計畫與其他業者競爭手機市場，而是透過結合遊戲內容方式，藉此推動影音觀看體驗，例如藉由遊戲內容增加吸引使用者觀看相關影集意願，或是透過遊戲延伸影集劇情體驗。" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德州 西雅圖

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