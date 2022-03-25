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IG搜美食見一堆美甲店 網氣炸回歸估狗大神

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人會在介紹美食的貼文底下標註全台地名，讓搜尋的網友倍感困擾。示意圖/Ingimage
有些人會在介紹美食的貼文底下標註全台地名，讓搜尋的網友倍感困擾。示意圖/Ingimage

很多人在出遊規劃時，習慣到社群軟體「Instagram」上搜尋推薦的美食或景點。不過一名網友在「Dcard」指出，有時候透過標註搜尋在地美食時，總會出現很多不相干的貼文，讓網友感到相當困擾。

原PO提到，在Instagram輸入特定關鍵字搜尋美食時，部分店家或業者為求增加觸擊率，會在貼文下方標註一長串毫無關聯的關鍵字，使真正需要搜尋相關訊息的民眾無法精準得到資訊，原PO大略分出三種狀況。首先，很多賣假貨的帳號會用此手法，明明貼文上是賣手錶，卻在貼文中標註各地美食。

其次，很多美甲、美髮業者也會用相同方式增加曝光率。最後，很多人只因為在介紹全台美食，就將在台北的店貼文下方也標註台南、台中美食，原PO表示：「每次看到好吃的，結果都不在當地」。

許多網友都遇過類似狀況，紛紛在留言分享，「我有個朋友（美容業）也會⋯他還說就要讓人知道來這裡可以順便來除毛、做指甲、用頭髮 ，我傻眼」、「之前想找瑞豐夜市的食物，然後用了#搜尋，找出來有一大半都是賣衣服的」、「只要出現亂hashtag的東西，基本上都是品質很爛之類的東西才會需要亂用博版面，這種的直接封鎖就好了，因為還會在其他地方看到一樣的帳號」、「很多89網美發一堆莫名其妙的自拍，然後#高雄美食 #台中美食 #台北美食，超煩有夠白癡，你這種美食我真的也不會想吃欸」、「所以說…怎麼不問估狗（google）大神就好了」。

有些網友提到，若遇到不相關的貼文就一律檢舉，「看到沒有相關的tag我都會檢舉，超不爽的，沒人想看那些不重要的東西」、「所以美食版以前有篇超熱門啊，把這種的都名列文章中，提供給大家封鎖，那真的很好用」。甚至有網友表示，因這種狀況太常出現，所以現在都不用Instagram搜尋，「不意外，為了觸擊率跟騙愛心，一堆貼文可能字才3行，下面#的東西就有10行了，所以我都不用IG查」。

網友在IG搜尋美食卻見一堆無關店家。圖擷自Dcard
網友在IG搜尋美食卻見一堆無關店家。圖擷自Dcard

Instagram

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