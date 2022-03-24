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快刪！這款APP下載量破百萬 用戶恐「被盜密碼、信用卡號」

聯合新聞網 / 綜合報導
一款下載量突破百萬的相片編輯APP被證實植入惡意程式。 示意圖／ingimage
一款下載量突破百萬的相片編輯APP被證實植入惡意程式。 示意圖／ingimage

「動漫濾鏡」過去在社群空間掀起一股風潮，網友們開始下載可自動辨識人臉並轉化成動漫臉的相片編輯APP，但近日有資安公司披露一款下載量突破百萬的APP遭植入惡意程式，恐將用戶個資洩漏給俄羅斯伺服器，目前該APP已被Google Play官方下架。

根據外媒《ZDNet》報導，法國資安公司Pradeo研究人員指出，名為「Craftsart Cartoon Photo Tools」的APP被證實植入「Facestealer」惡意程式，用戶下載後會跳出登入請求視窗，且可支援臉書帳號登入，但「數據資料即自動傳回至發動攻擊的俄羅斯伺服器」。

Pradeo提到，用戶臉書帳號遭盜取後，恐淪為散布假消息的非法工具，甚至連用戶的信用卡號都可能被盜用。

Pradeo補充說明，該APP已被Google Play商店下架，但它已累積超過100萬次下載，它被宣傳為可利用AI智能偵測，將人臉外觀變化為卡通漫畫人物外貌的應用程式。

名為「Craftsart Cartoon Photo Tools」的APP被證實植入「Facestealer」惡意程式。 圖擷自pradeo
名為「Craftsart Cartoon Photo Tools」的APP被證實植入「Facestealer」惡意程式。 圖擷自pradeo

資安 個資 AI APP 惡意軟體

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