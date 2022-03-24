中央流行疫情指揮中心與蘋果合作 iPhone更容易加入「數位新冠病毒健康證明」

中央流行疫情指揮中心宣布與蘋果合作，將從3月24日上午8點開始，將讓所有iPhone使用者能將「數位新冠病毒健康證明」，以數位化形式存放至錢包app，同時不再僅限使用iOS 15.4以上版本。

在此之前，中央流行疫情指揮中心推出的「數位新冠病毒健康證明」系統，僅支援升級使用iOS 15.4以上版本的iPhone機種操作，將「數位新冠病毒健康證明」存入錢包app。而在與蘋果合作之後，則是可讓使用iOS 15.4以外版本的iPhone機種也能將「數位新冠病毒健康證明」存入錢包app，方便使用者以數位化形式出示證明。

不過，若使用者希望能將證明與健康app綁定的話，目前依然需要升級至iOS 15.4以上版本。

操作方式則可透過「數位新冠病毒健康證明申請」網頁，輸入個人身分證字號、健保卡號，並且選擇輸入戶號或護照號碼完成驗證，即可將個人「數位新冠病毒健康證明」存入錢包app。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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