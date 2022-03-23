LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系

LINE在台灣是相當普及的社交軟體，但有網友就好奇明明與LINE同性質的社交軟體很多，為何LINE在台灣會如此流行？問題一出，許多網友們直指原因「LINE強在提供一整套服務」。

這名網友在PTT以「LINE有可能被取代嗎？」為題發文，他表示像LINE這類社交軟體蠻多的，但在國外的流動率很大，如WhatsApp、iMessage、SnapChat等在台灣反而沒紅過，台灣主流則是LINE、Messenger、Instagram。他好奇LINE來台都10年多了，怎麼還沒被其他社交軟體取代，「什麼原因讓LINE變成龍頭？或有沒有可能被取代的卦？」

貼文曝光後引起網友討論，有網友直言LINE地位難以撼動，「短時間不可能，連我阿嬤都會用」、「LINE Pay、LINE Bank，轉帳消費都靠它」、「打電話免錢這點很難被取代」、「LINE強在一整套服務」、「台灣人已經被綁架了，生態系都在它上面」、「大家都在用，不用不行」。

不過，也有人跳出來反駁「LINE廣告真的很多，很討厭」、「LINE好像越來越難用了」、「一定會被取代，只是早晚而已，LINE主要就日本跟台灣在用吧？」、「訊息一多開起來就有夠lag」。

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