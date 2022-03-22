《鬥陣特攻2》PC版PvP beta測試 4月27日體驗新模式

日前確定《鬥陣特攻2》最低硬體要求細節後，暴雪娛樂確定將在美國西岸時間4月26日 (台灣時間4月27日)正式開啟PC版PvP beta測試，將開放玩家體驗4張全新地圖、全新「激進推進」 (Push Mode)模式，以及訊號系統 (Pinn System)。

其中，4張全新地圖將包含「Circuit Royal」、「Midtown」、「Toronto」、「Rome」，分別對應不同地圖玩法，另外也能使用《鬥陣特攻》時的地圖內容。

而在英雄角色部分，將會增加全新角色「Sojourn」，並且重新設計「毀滅拳王」 (Doomfist)、「歐瑞莎」 (Orisa)、「壁壘機兵」 (Bastion)與「駭影」 (Sombra)等4名既有英雄角色，分別將這些英雄角色特性定位、能力重新作調整。

在先前公布資訊中，《鬥陣特攻2》最低硬體規格僅需Intel Core i3或AMD Phenom X3 8650的處理器，顯示卡僅需NVIDIA GeForce RTX 600系列，或是AMD Radeon HD 7000系列，而記憶體僅需6GB即可驅動，甚至作業系統也只要是Windows 7 64位元版本即可安裝遊戲，最低儲存容量需求則是50GB。

至於在推薦硬體規格方面，則是建議使用Windows 10 64位元版本，並且使用Intel Core i7或AMD Ryzen 5以上規格處理器，搭配NVIDIA GeForce RTX 1060或AMD Radeon R9 380以上顯示卡，記憶體則建議使用8GB以上容量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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