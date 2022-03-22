Take-Two Interactive旗下發行品牌再次簽署發行四家獨立開發商遊戲

Take-Two Interactive旗下發行品牌Private Division宣布，將與Die Gute Fabrik、Evening Star、Piccolo Studio，以及Yellow Brick Games四家獨立遊戲開發商簽署合作，未來將協助其發行遊戲作品。

Die Gute Fabrik由Nils Deneken於2008年創立，現任執行長暨創意總監為Hannah Nicklin，而公司總部位於丹麥的哥本哈根，主要開發劇情故事導向的遊戲。其知名作品《Mutazione》獲得2019年的IGF與IndieCade獨立遊戲獎項肯定，描述一段圍繞超自然現象展開的奇異小鎮肥皂劇，同時本身擅長從各種歷史與文化汲取靈感，目前正在製作一款全新的劇情遊戲。

Evening Star則由Christian Whitehead、Dave Padilla、Tom Fry、Hunter Bridges與Brad Flick於2018年共同創立，總部位於洛杉磯，並且在倫敦與墨爾本設有分部。這群創始人過去曾在SEGA旗下製作廣受好評的動作遊戲《Sonic Mania Plus》，而目前Evening Star首部遊戲作品尚未公開，將是一款運用旗下專利Star Engine製作的3D動作平台遊戲。

Piccolo Studio由Alexis Corominas、Jordi Ministral與Oriol Pujado於2015年共同創立，當時這三位死黨辭掉前景看好的巴塞隆納廣告公司工作，轉而追尋打造電玩遊戲的夢想。Piccolo的第一部作品《Arise: A Simple Story》在劇情編排與遊戲玩法方面廣受好評，而工作室正與Private Division合作，開發一款獨特的全新IP。

至於位於魁北克，由業界的資深老將Thomas Giroux、Mike Laidlaw、Jeff Skalski以及Frederic St-Laurent B於2020年在加拿大魁北克創立的Yellow Brick Games，其成員擁有開發數款成功3A級大作的經歷，如《闇龍紀元》、《刺客教條》與《虹彩六號》系列等。雖然團隊人數不多，但在活用創發特性的遊戲系統、留給玩家更多決定空間，創造高互動的豐富遊戲世界，目前正著手製作一款野心宏大的動作類RPG遊戲。

Private Division日後將與開發商一同公布更多新作品的細節，目前四款遊戲皆處於早期開發階段，確切上市時間未定，預計最先完成的作品將會在Take-Two的2024財政年度推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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