崩潰！駭客入侵PC版《艾爾登法環》恐致無限死亡迴圈 3動作重回正常遊戲
《艾爾登法環》（Elden Ring）讓「魂系」遊戲夯至全球，從2月25日發售至今已破1200萬套，不過先前曾報導PC版本《艾爾登法環》有優化問題，導致遊戲過程出現掉幀、卡頓甚至當機情形。現在又出現漏洞，成為駭客「入侵」的對象，恐怕會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。
所謂的「入侵」為玩家在《艾爾登法環》遊戲內，可透過物品「血指」入侵到別的玩家世界，目標要殺死玩家。綜合外媒報導，PC版的《艾爾登法環》疑似出現漏洞，當駭客入侵PC版的玩家時，會破壞玩家的遊戲存檔，出現遊戲崩潰，玩家再進入時，就會不斷跳出「死亡」（YOU DIED）的死亡循環，國外有部分玩家慘遭攻擊，台灣部分目前尚未有此消息發生。
⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️— Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022
There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.
First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I
雖然目前該遊戲漏洞是針對PC版玩家，不過有網友提供各版本的「可能」的解決辦法（影片點我），並非完全有效，也可能要嘗試數次才會成功。而進入重複出現的死亡動畫到重新進入遊戲畫面時，該過程為1至2秒，需從此時開始快速動作。3步驟如下：
1.1秒死亡畫面強制跳出遊戲
2.進遊戲畫面開地圖介面
3.選好列表並按確定
各版本詳細說明
PC版
Alt-F4強制退出遊戲→重新登入後打開遊戲地圖介面，開啟賜福點傳送列表→隨意傳至可傳送的賜福點（如大賜福）
PS5版
強制退出遊戲再重新登入後，按手把觸控版打開地圖→△鍵跳出賜福點傳送列表→按X鍵確定
XBOX版
強制退出遊戲重新登入後，按XBOX圖案「左下角」的「視圖按鈕」打開地圖→Y鍵跳出賜福點傳送列表→按A鍵確定
所幸目前上述辦法大致有效，但要記得出現無限死亡迴圈時，只有1秒鐘的操作時間，不成功的話再重新試即可。
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