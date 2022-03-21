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崩潰！駭客入侵PC版《艾爾登法環》恐致無限死亡迴圈 3動作重回正常遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
PC版本《艾爾登法環》成為駭客「入侵」的對象，若遭駭客入侵，將會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。（讀者提供）
PC版本《艾爾登法環》成為駭客「入侵」的對象，若遭駭客入侵，將會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。（讀者提供）

《艾爾登法環》（Elden Ring）讓「魂系」遊戲夯至全球，從2月25日發售至今已破1200萬套，不過先前曾報導PC版本《艾爾登法環》有優化問題，導致遊戲過程出現掉幀、卡頓甚至當機情形。現在又出現漏洞，成為駭客「入侵」的對象，恐怕會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。

所謂的「入侵」為玩家在《艾爾登法環》遊戲內，可透過物品「血指」入侵到別的玩家世界，目標要殺死玩家。綜合外媒報導，PC版的《艾爾登法環》疑似出現漏洞，當駭客入侵PC版的玩家時，會破壞玩家的遊戲存檔，出現遊戲崩潰，玩家再進入時，就會不斷跳出「死亡」（YOU DIED）的死亡循環，國外有部分玩家慘遭攻擊，台灣部分目前尚未有此消息發生。

PC版本《艾爾登法環》成為駭客「入侵」的對象，若遭駭客入侵，將會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。（翻攝自Mordecai推特）
PC版本《艾爾登法環》成為駭客「入侵」的對象，若遭駭客入侵，將會出現遊戲崩潰、造成死亡無限循環而無法遊戲。（翻攝自Mordecai推特）

雖然目前該遊戲漏洞是針對PC版玩家，不過有網友提供各版本的「可能」的解決辦法（影片點我），並非完全有效，也可能要嘗試數次才會成功。而進入重複出現的死亡動畫到重新進入遊戲畫面時，該過程為1至2秒，需從此時開始快速動作。3步驟如下：

1.1秒死亡畫面強制跳出遊戲

2.進遊戲畫面開地圖介面

3.選好列表並按確定

各版本詳細說明

PC版

Alt-F4強制退出遊戲→重新登入後打開遊戲地圖介面，開啟賜福點傳送列表→隨意傳至可傳送的賜福點（如大賜福）

PS5版

強制退出遊戲再重新登入後，按手把觸控版打開地圖→△鍵跳出賜福點傳送列表→按X鍵確定

艾爾登法環PS5版相關操作。（翻攝自Sony官網）
艾爾登法環PS5版相關操作。（翻攝自Sony官網）

XBOX版

強制退出遊戲重新登入後，按XBOX圖案「左下角」的「視圖按鈕」打開地圖→Y鍵跳出賜福點傳送列表→按A鍵確定

艾爾登法環XBOX版相關操作。（翻攝自Xbox官網）
艾爾登法環XBOX版相關操作。（翻攝自Xbox官網）

所幸目前上述辦法大致有效，但要記得出現無限死亡迴圈時，只有1秒鐘的操作時間，不成功的話再重新試即可。

駭客 動畫

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