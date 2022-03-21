就是香香der！20大網友熱議「胸湧系正妹」YouTuber來了

太養眼了吧！

網紅崛起、YTB當道！如雨後春筍般一波波竄出的網路名人讓人看得眼花撩亂，其中最吸睛的莫過於些外型亮眼身材姣好的「胸湧系女YTB」了！有些人是天生麗質好身形，有些則是靠後天努力才有今日的美麗成果， 而且個個落落大方展現自己性感耀眼的一面和網友們互動。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看網路討論度最高的前20名YT「胸湧系正妹」是哪幾位！

image source:fb/琳妲-林羿禎





16.虎牙陳伊

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在選秀、展場、啦啦隊和演藝圈都能看到她的身影，曾為綜藝節目《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》的成員，曾擔任過LamiGirls成員，現在則是Rakuten Girls成員，也是伊梓帆團體的一員。

從16歲就出現在螢光幕前的陳伊，除了擁有傲人的身材之外，在鏡頭前經常流露可愛不做作的模樣，招牌虎牙也是大家對她最印象深刻的標誌。



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14.泥泥學姐Janie

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外型亮麗的泥泥學姐因為一張穿低胸上衣，露出超深事業線在捷運上閉眼小睡的照片爆紅，還數次登上PTT表特板，在網路上有著超高人氣。

擁有F級傲人上圍，漂亮又敢穿的她，經常放送福利給粉絲～其實，她也是一名插畫家，粉絲們欣賞妹子顏值的同時，也注意到她堅強的繪畫實力啦！

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13.球球Mika

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外型清純甜美的Mika 球球，曾經當選YouTuber 中女生性幻想第一名。

過去曾和YouTuber星培交往，她自稱「佛系YouTuber」，雖然是這麼說，但頻道也有超過27萬的訂閱數，更曾被票選為台灣性幻想YouTuber冠軍，這絕對不是一般佛系女孩可以達到的境界啊～

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11.郭鬼鬼Angela

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不久前收到大學聘書的網紅郭鬼鬼，有著「雪乳戰神」的封號，亮眼的外型吸引許多粉絲追蹤，平常在社群平台上也非常大方地展現自己火辣的好身材，經常在各大臉書專頁幽默回文，「座標之力」曝光度非常高。

在台北國際成人展受訪而慢慢受到關注的她，開始接下許多主持類工作，時不時也會模仿扮演虛擬角色，近年也開始經營頻道。

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10.琳妲是0蛋

YouTube頻道請點此：琳妲是0蛋

琳妲林羿禎不只是啦啦隊「Rakuten Girls」成員，同時也是「反骨男孩」團員，擁有傲人D奶的她透露，其實自己花了兩年做胸部按摩，才讓罩杯從小C變成D，升級了整整一個cup，也因此在鏡頭前更有自信。

除了啦啦隊員的工作外，琳妲同時也是賣球鞋、開餐酒館的超級斜槓女孩，即使已經幫忙家裡還清債務，她還是努力工作希望接下來能讓家人過更棒的生活。

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6.一隻阿圓 I am CIRCLE

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外型性感甜美的YTB「一隻阿圓」的好身材也是有目共睹，個性大剌剌的她也十分大方，時常在社群平台上PO出內衣、比基尼辣照「放福利」給粉絲。

去年底推出個人寫真年曆，秀出傲人曲線引起熱烈討論，在工作上阿圓也相當敬業，親力親為拍攝宣傳影片，為呈現內衣不滑落的特點，更在影片中大動作跳躍、運動，示範讓女孩們更了解產品著裝效果。

4.奎丁Zamy

YouTube頻道請點此：奎丁Zamy

被粉絲們稱讚又瘦又有胸的奎丁，擁有32E、25、36 的超火辣身材，性感漂亮的模樣擄獲許多粉絲的心。

她曾透露是靠後天努力，才變成自己想要的模樣，尤其自己是上胸飽滿，所以視覺上才會很豐滿，同時她也強調按摩、吃補品是後天補足好身材的必備要素，也會靠穿搭和修圖來呈現完美的樣子。

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3.解婕翎

YouTube頻道請點此：解婕翎

宅男女神解婕翎其實已經在螢光幕前長達16年，既是藝人也是YouTuber、實況主和Podcaster，很擅長用不同平台來呈現自己，不管是潮流、電玩、車子都有她介紹的一套方法。

身材火辣、個性開朗的她吸引不少粉絲追蹤，解婕翎也不吝分享自己維持身材的方法，除了嚴格的飲食控制之外，也搭配規律游泳和健身，還曾經試過空中瑜珈！

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2.Misa米砂

YouTube頻道請點此：Misa米砂

常在影片中大聊兩性私密話題的米砂，自封「老濕姬」，不只行事作風火辣辣，更時常大方在社群平台上展現自己的好身材，因此深受一票粉絲喜愛。

多才多藝的米砂不只會拍片，還曾出版過自己畫的H漫，進軍成人電影擔任監製後，去年更是推出了轟動一時、向「魷魚遊戲」致敬的色情版「鮑魚遊戲」，引爆網友熱烈討論。

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1.我是蕾菈I'm Lyla

YouTube頻道請點此：我是蕾菈I'm Lyla

蕾菈因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，熱愛健身的她有著一身健康的小麥色肌膚，凹凸有致的身材不管什麼樣的穿搭都能輕鬆駕馭，算是YouTube屆數一數二的性感代表～

日前她也大方透露自己因為生完小孩加上哺乳的關係，胸部不僅下垂還有萎縮的跡象，因此決定諮詢醫生幫助，靠著隆乳找回自信，大方坦率的態度實在不簡單啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月18日至2022年03月17日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『好身材、爆乳正妹YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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