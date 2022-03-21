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rice & shine是誰？「風格家庭」1000天記錄爆紅 「槓網友」爭議堅持做自己

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source： FB／Rice & Shine

文／張采縈

人氣社群頻道「rice & shine」由網紅夫妻周筠（Yun）和金該（Dzingai）一同經營，經常分享一家6口的生活趣事，夫妻與可愛孩子間的溫馨互動讓他們收獲大票粉絲，不僅IG的追蹤人數高達60幾萬，YouTube頻道也有近25萬訂閱。

「rice & shine」目前在網路溫度計的「YouTuber排行榜」排名第29，近三個月網路聲量高達23946筆，究竟這個家庭有什麼魅力呢？快來看看他們的故事吧！

完整榜單請點：《DailyView網路溫度計》口碑排行－YouTuber誰是冠軍？

 

「Rice & Shine」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第29名。

▲「Rice & Shine」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第29名。 

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2021/12/18~2022/03/17）

「Rice & Shine」是誰？頻道是如何開始的？

畢業於輔仁大義大利文學系的周筠，在義大利交換時，認識了來自南非的丈夫金該，由於周筠學過時尚管理，而金該所學與室內設計相關，兩人決定開始經營部落格「rice & shine」，分享時尚相關的文章和穿搭，就這樣，「rice & shine」於2015年在米蘭誕生。

至於頻道名稱為什麼是「Rice&Shine」，周筠曾在《INSIDE》的專訪中解釋，「Rice&Shine」並非以夫妻倆的名字命名，而是取自英文的「Rise&Shine」，原意為晨間叫醒人所用的口語，象徵太陽出來嶄新一天的開始，因為喜歡吃飯，所以將「Rise」改成「Rice」。

「Rice & Shine」是誰？頻道是如何開始的？

image source： FB／Rice & Shine

#365天RiceandShine 是什麼？意外成走紅契機！

周筠也透露，剛開始經營部落格、IG以及YouTube時的追蹤人數並不多，金該形容那時的他們就像跳入火坑，只能邊做邊學，「有些貼文可以花上我們一整天的時間」，他們的拍照技術也在持續的努力下獲得很大的進步。

一切的轉折點源自2019年兩人開始#365天RiceandShine的計畫，也就是持續一年，每天都在IG上傳家庭照，除了記錄下每個幸福的瞬間，也讓他們開始被人關注，在結束365天的拍照計畫後不久，便收到許多廠商的合作邀約，粉絲人數也越來越多。

#365天RiceandShine的計畫，也就是持續一年，每天都在IG上傳家庭照

image source：截自 IG／riceandshine.co

知名企劃《1000天的一家四口生活》是什麼？

結束#365天RiceandShine後，他們決定挑戰紀錄1000天的家庭生活，用大約60秒的影片呈現，影片時而搞笑，時而溫馨，即使只是平凡瑣碎的日常生活，卻能為粉絲帶來歡笑、溫暖的力量。有網友在Dcard發文，表示自己很喜歡看Rice & Shine，「每個影片都超好笑，光從影片就可以感覺的出來，他們一家四口多麼的歡樂，好羨慕小孩們可以在這種環境下長大」。

影片更是見證了可愛雙胞胎到來，對周筠夫婦來說，拍攝影片的初衷就是紀錄生活，因此成功完成挑戰讓他們非常有成就感，雖然剪片很累，並不輕鬆，但還是從過程中感受到快樂。

知名企劃《1000天的一家四口生活》是什麼？

image source：截自 IG／riceandshine.co

Rice & Shine怒槓網友惹議？

不過Rice & Shine近期卻因槓上粉絲在Dcard上引起爭議。因為周筠在影片中提到要讓孩子嘗試「BLW（Baby-led weaning，一種餵食方式）」，遭網友指正「這不是BLW」。對此，周筠回應雖然用錯詞彙是她的疏忽，但他們的本意只是分享生活，畢竟他們不是育兒專家，也不是在示範如何照顧小孩，希望大家不要過度解讀和指責，「魔人拜託不要再私訊轟炸我了。」

Rice & Shine怒槓網友惹議？

 image source： FB／Rice & Shine

之後有粉絲私訊周筠，建議她不用把負面情緒公開在限時動態、不要理酸民，周筠則回「不想被散佈負面情緒就不要看，而不是要求別人不發」，並將與粉絲的對話截圖公開，再度引發討論。

事後周筠和金該也拍片回應此事，周筠坦言，自己的回應方式確實有不妥之處，但她想表達的是，有些人會建議他們不要說某些話題，但他們認為，這樣下去將形成一個惡性循環，所以即使大家都退追了，他們還是會選擇做自己，勇敢表達想說的話。

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