超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事

《艾爾登法環》（Elden Ring）讓《黑暗靈魂》的「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲，不少沒接觸過的新玩家紛紛加入「狂死」行列。一名網友就表示自己第1次玩該遊戲，有沒有需要注意的地方？引來不少過來人回應，表示「要注意做好心理準備，不要讓自己精神崩潰。」

據萬代南夢宮娛樂3月16日表示，《艾爾登法環》推出19天，全球銷售已破1200萬套，讓魂系遊戲變成「大眾熱門遊戲」。一名網友在臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」表示，已購買《艾爾登法環》，第一次接觸這類型（指《黑暗靈魂》、《隻狼》系列的魂系遊戲）的遊戲，詢問「前期有什麼需要注意的嗎？」引來百則留言「耳提面命」新玩家需要注意的事項。

《艾爾登法環》推出19天全球已破1200萬套，讓「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲。（圖／讀者提供）

有網友認為，剛接觸「魂系遊戲」的玩家可能會因為不熟悉遊戲過程和BOSS套路而死亡數次，「（遊戲）手把多買幾個，血壓藥也順便」、「需要耐心及不摔手把的克制力」、「各種死法都會遇見過～請寬心，因為還會再遇上同樣的死法。」、「打不過，逃」、「一場BOSS戰死很好幾個小時很正常」、「一出門口不要打大樹守衛，會死得很慘。」

而《艾爾登法環》角色升級方式需使用「盧恩」，隨著等級增高，盧恩的要求數量也會增加，但若角色在遊戲過程意外死亡，盧恩就會掉在原本死亡之處，若未及時「撿回盧恩」而又再度死亡，先前掉落的盧恩就再也撿不回來，故有網友再喊話「花掉的盧恩才算你的，沒花掉很快變空氣」。

還有玩家大讚該類遊戲「可以訓練你的挫折容忍度」、「抗壓性要極高，因為這款遊戲是先累積你的挫折感，等你過關的時候就會無比的爽快。」另外一名網友發現太多《艾爾登法環》新人一進遊戲就亂砍讓他很無言，呼籲想體驗支線劇情，「請不要殺任何NPC，善用鎖定（鍵），就能知道他是否是敵人。」

資深玩家喊話「菜鳥們」，玩《艾爾登法環》一開始會看到超強BOSS「大樹守衛」，「千萬別打他」。（圖／讀者提供）

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