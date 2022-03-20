快訊

前克宮情報人士：傳普亭要「核戰撤離演習」 高官震驚

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事

聯合新聞網 / 綜合報導
《艾爾登法環》的死亡畫面，一定讓不少玩家心碎又憤怒。（圖／讀者提供）
《艾爾登法環》的死亡畫面，一定讓不少玩家心碎又憤怒。（圖／讀者提供）

《艾爾登法環》（Elden Ring）讓《黑暗靈魂》的「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲，不少沒接觸過的新玩家紛紛加入「狂死」行列。一名網友就表示自己第1次玩該遊戲，有沒有需要注意的地方？引來不少過來人回應，表示「要注意做好心理準備，不要讓自己精神崩潰。」

據萬代南夢宮娛樂3月16日表示，《艾爾登法環》推出19天，全球銷售已破1200萬套，讓魂系遊戲變成「大眾熱門遊戲」。一名網友在臉書社團「Elden Ring 艾爾登法環 (亞洲群)」表示，已購買《艾爾登法環》，第一次接觸這類型（指《黑暗靈魂》、《隻狼》系列的魂系遊戲）的遊戲，詢問「前期有什麼需要注意的嗎？」引來百則留言「耳提面命」新玩家需要注意的事項。

《艾爾登法環》推出19天全球已破1200萬套，讓「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲。（圖／讀者提供）
《艾爾登法環》推出19天全球已破1200萬套，讓「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲。（圖／讀者提供）

有網友認為，剛接觸「魂系遊戲」的玩家可能會因為不熟悉遊戲過程和BOSS套路而死亡數次，「（遊戲）手把多買幾個，血壓藥也順便」、「需要耐心及不摔手把的克制力」、「各種死法都會遇見過～請寬心，因為還會再遇上同樣的死法。」、「打不過，逃」、「一場BOSS戰死很好幾個小時很正常」、「一出門口不要打大樹守衛，會死得很慘。」

而《艾爾登法環》角色升級方式需使用「盧恩」，隨著等級增高，盧恩的要求數量也會增加，但若角色在遊戲過程意外死亡，盧恩就會掉在原本死亡之處，若未及時「撿回盧恩」而又再度死亡，先前掉落的盧恩就再也撿不回來，故有網友再喊話「花掉的盧恩才算你的，沒花掉很快變空氣」。

還有玩家大讚該類遊戲「可以訓練你的挫折容忍度」、「抗壓性要極高，因為這款遊戲是先累積你的挫折感，等你過關的時候就會無比的爽快。」另外一名網友發現太多《艾爾登法環》新人一進遊戲就亂砍讓他很無言，呼籲想體驗支線劇情，「請不要殺任何NPC，善用鎖定（鍵），就能知道他是否是敵人。」

資深玩家喊話「菜鳥們」，玩《艾爾登法環》一開始會看到超強BOSS「大樹守衛」，「千萬別打他」。（圖／讀者提供）
資深玩家喊話「菜鳥們」，玩《艾爾登法環》一開始會看到超強BOSS「大樹守衛」，「千萬別打他」。（圖／讀者提供）

延伸閱讀

開箱影片／Samsung Galaxy S22拍照不輸iPhone 13 Pro 唯獨這項美中不足

《艾爾登法環》好殘忍！通關這BOSS不到6成 PC玩家比PlayStation更「卡關」

還在纏鬥BOSS…《艾爾登法環》有DLC？玩家發現未知領域像極羅馬競技場

有雷／自尊心請收回！《艾爾登法環》發行5天 他已破關爬到這等級、曝光二周目後續

相關新聞

超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事

《艾爾登法環》（Elden Ring）讓《黑暗靈魂》的「魂系系列」遊戲從小眾躍升熱門遊戲，不少沒接觸過的新玩家紛紛加入「狂死」行列。一名網友就表示自己第1次玩該遊戲，有沒有需要注意的地方？引來不少過來人回應，表示「要注意做好心理準備，不要讓自己精神崩潰。」

官方帳號數量突破210萬 LINE全面布局數位行銷

LINE官方帳號數量年年以雙位數百分比的速度成長，LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，LINE官方帳號...

6項趨勢說明Google Cloud如何確保網路架構安全

在目前越來越多企業藉由網路進行數位化轉型，同時也透過網路作為跨國交易管道情況下，自然也成為許多網路攻擊目標，並且連帶產生資料外洩及詐騙等情況，而Google則是以6項趨勢說明旗下Google Cloud如何確保網路架構安全。

沉溺當「課長」的快感 男玩手遊賠光薪水還欠債百萬鬧離婚

許多手機遊戲都有額外的付費內容，然而無論是什麼樣的遊戲，購買時都需要量力而為，否則若是被一時的情緒沖昏頭，就可能在不知不覺間砸下大錢卻一無所有。像是日本有位玩家，就因為在遊戲中「課金」過頭，導致自己欠下高達數百萬的債務。

EA證實今年將不會舉辦年度EA Play活動，將以合適時間公布遊戲新作

EA稍早證實今年將不會按照慣例舉辦年度EA Play活動，但考慮透過其他方式與玩家溝通遊戲新作。

非同住人共用相同Netflix帳號，未來可能必須額外付費

Netflix稍早宣布，將在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場測試非同住者共用相同帳號，將額外收費的作法，藉此限制非正常帳號共用模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。