微軟將從4月開始預覽Windows 365服務中的Linux、Android子系統功能

微軟在去年宣布推出基於Azure運作的Windows 365服務，讓使用者能以雲端虛擬化形式建構Windows 10或Windows 11 PC，而接下來更計畫讓Windows 365服務也能對應Linux及Android子系統 (Windows Subsystem)，藉此讓虛擬化Windows PC也能執行Linux或Android app。

隨著Windows 11已經可以透過虛擬化方式，藉由子系統執行Linux，以及後來開放使用的Android子系統，加上透過亞馬遜的Appstore下載使用Android app，微軟目前也計畫將這些使用體驗帶到Windows 365服務，讓更多企業使用者能透過雲端虛擬化方式建構更符合工作需求的Windows PC執行環境。

而微軟這樣的作法，意味將使Windows 365服務能提供更完整的Windows使用體驗，並且對應不同應用需求快速完成佈署。

此項功能是在3月15日加入規劃，預計在今年4月開放預覽測試，目標在今年12月釋出正式版本功能，同時此項功能預計在全球地區開放使用，分別對應Android、Mac、iOS、網頁等環境使用。

與過往基於結合Azure雲端應用的Windows Virtual Desktop服務的使用模式有些不同，本身隸屬於Micrsoft 365服務項目之一的Windows 365服務，其所有運作都是在Azure雲端平台上完成，藉由串流技術將執行結果與畫面傳遞至使用者操作的連網裝置上呈現，並且透過觸控手勢，或是滑鼠、鍵盤等操作互動使用，讓使用者能隨時隨地配合連網資源，在各類連網裝置上使用Windows作業系統。

同時，藉由Windows 365服務將運算平台移至雲端的使用模式，不僅可讓企業針對後疫情時代需要更具彈性工作模式情況，更快佈署、管理員工辦公設備，同時也能確保員工透過不同裝置連入企業內部時的資訊安全，甚至可以讓員工切換不同使用設備時，很快就能回到原本工作狀態，無須擔心使用設備發生異常。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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