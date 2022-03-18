非同住人共用相同Netflix帳號，未來可能必須額外付費
Netflix稍早宣布，將在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場測試非同住者共用相同帳號，將額外收費的作法，藉此限制非正常帳號共用模式。
由於在疫情期間，不少人開始會在家花費更多時間觀看串流影音服務，造成許多人開始濫用Netflix原本方便家庭成員共用相同帳號的便利，透過「揪團」共同使用相同訂閱帳號，藉此以更低費用訂閱使用Netflix服務。
或許是因為這樣的情況，使得Netflix使用人數大幅增加，導致Netflix服務背後伺服器效能大受影響，甚至必須透過限制最高觀看畫質規格方式「限流」，藉此舒緩伺服器運作壓力，卻讓Netflix無法因為使用人數大幅增加獲利。
因此，這次在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場進行測試，將針對非實際同住使用者，卻使用相同帳號觀看內容的情況額外收費，其中作法包含將針對非同住成員額外計費，在智利地區將以每增加一人加收2380比索，在哥斯大黎加地區則以每增加一人加收2.99美元，秘魯地區則以每增加一人加收7.9新索爾計費。而另一個作法，則是將非同住成員資料移轉為新帳號用戶身分。
但Netflix並未詳細說明具體認定方式，有可能採取使用IP比對方式識別，但如何解決帳號主要使用者，或是家庭成員在外地登入使用時的認定問題，目前則尚未對外說明，或許有可能以實際使用行為是否合理作為判斷。
過去Netflix也曾在美國進行小規模測試過濾帳戶濫用行為，當時作法是過濾有登入地點異常的帳號，要求使用者必須透過個人手機號碼以發送簡訊方式「驗明正身」，或是透過電子郵件收取認證信，雖然使用者仍可選擇稍候再驗證繼續使用服務，或是透過帳號持有者協助認證等方式應對。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言