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非同住人共用相同Netflix帳號，未來可能必須額外付費

聯合新聞網 / 楊又肇

Netflix稍早宣布，將在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場測試非同住者共用相同帳號，將額外收費的作法，藉此限制非正常帳號共用模式。

由於在疫情期間，不少人開始會在家花費更多時間觀看串流影音服務，造成許多人開始濫用Netflix原本方便家庭成員共用相同帳號的便利，透過「揪團」共同使用相同訂閱帳號，藉此以更低費用訂閱使用Netflix服務。

或許是因為這樣的情況，使得Netflix使用人數大幅增加，導致Netflix服務背後伺服器效能大受影響，甚至必須透過限制最高觀看畫質規格方式「限流」，藉此舒緩伺服器運作壓力，卻讓Netflix無法因為使用人數大幅增加獲利。

因此，這次在智利、哥斯大黎加，以及秘魯等南美洲地區市場進行測試，將針對非實際同住使用者，卻使用相同帳號觀看內容的情況額外收費，其中作法包含將針對非同住成員額外計費，在智利地區將以每增加一人加收2380比索，在哥斯大黎加地區則以每增加一人加收2.99美元，秘魯地區則以每增加一人加收7.9新索爾計費。而另一個作法，則是將非同住成員資料移轉為新帳號用戶身分。

但Netflix並未詳細說明具體認定方式，有可能採取使用IP比對方式識別，但如何解決帳號主要使用者，或是家庭成員在外地登入使用時的認定問題，目前則尚未對外說明，或許有可能以實際使用行為是否合理作為判斷。

過去Netflix也曾在美國進行小規模測試過濾帳戶濫用行為，當時作法是過濾有登入地點異常的帳號，要求使用者必須透過個人手機號碼以發送簡訊方式「驗明正身」，或是透過電子郵件收取認證信，雖然使用者仍可選擇稍候再驗證繼續使用服務，或是透過帳號持有者協助認證等方式應對。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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