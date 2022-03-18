EA證實今年將不會舉辦年度EA Play活動，將以合適時間公布遊戲新作

EA稍早證實今年將不會按照慣例舉辦年度EA Play活動，但考慮透過其他方式與玩家溝通遊戲新作。

依照EA發言人說明，今年將採取新方式向玩家介紹遊戲新作，但不會透過往年一口氣在同一天公布諸多新作消息的方式呈現，而是會選擇合適時機逐一公布。

言下之意，代表EA將使旗下遊戲新作拆分成不同發表時程，藉此吸引不同遊戲偏好玩家關注，同時遊戲重點內容也能有較完整展示，避免因為考量其他遊戲展示時間，使得單一遊戲實際介紹與展示時間變得有限。

而日前有消息指稱世界摔角娛樂與EA洽談未來《WWE》系列遊戲發行合作，或許在接下來的發表內容中，將會公布雙方合作消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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