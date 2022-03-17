隨時隨地加值知識 盤點十大Podcast、YT多棲說書網紅

零碎時間裡的知識經濟

你多久沒閱讀了？現代台灣人的通病是太過忙碌，即便心裡想著要多看書精進，但往往抽不出完整時間、提不起勁，只好偶而逛書店當興趣，挑幾本書買回家安慰一下自己，就算最後發現待閱清單山積得越來越多，卻還是逃不出這個循環。

為了化解這個痛點，近年有越來越多的網路創作者投入線上「聽書」、「說書」的內容類型中，將自己的閱讀結晶擷取成影音內容播送、並提供多種平台供聽眾選擇，即使聽眾只有通勤等零碎時間，也能淺嚐有興趣的書籍精華。今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找尋在YT、Podcast等多平台上出沒、網友熱議的說書網紅有哪些吧！

Image Source：youtube／柴鼠兄弟 ZRBros

No.10統統愛看書

自稱患有囤書癖的統統，除了錄製Podcast節目外，也在方格子平台上寫作、發表書評，透過寫實、符合大眾想像的故事，協助聽者爬梳社會科學、經濟、歷史人文背後的脈絡，引領讀者一同走過脫北者、北京低端人口、矽谷投資客等族群的人生歷程。Podcast創作者認為：書是一個人「一段時間中最好的結晶」，也用自己的方式，轉譯成更方便聽眾下嚥的內容分享，透露出對社會現象的十足關懷。

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No.9馬克說書

從主持飛碟電台廣播節目開始，DJ歐馬克便有許多死忠「點友」追隨，成為YouTuber及Podcaster後，除了延續廣受歡迎的「馬克信箱」單元繼續服務粉絲，也在個人頻道上開設讀書直播單元「馬克讀書會」，以及Podcast節目「馬克說書」，以簡短十分鐘左右的時間分享一本書，搭配豐富的聲音表情，每一秒都緊湊生動，讓聽眾意猶未盡，敲碗：「快出下一集！」

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No.8下一本讀什麼

「下一本讀什麼」是由書評部落格「閱讀前哨站」的站長「瓦基」開設的Podcast節目，節目的結構相當工整，開頭簡介書籍後，會先提出整集重點，幫助聽眾劃出心中目錄，再將細目內容娓娓道來。節目時長約在半小時左右，配合主持人說故事的口吻，很適合通勤、午休慢慢聆賞，有聽眾讚美節目：「聲調沉穩真誠」聽了很容易靜下心。

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No.7冏冏電台

舊名冏星人的冏冏以往在YouTube頻道以製作說書單元走紅，改名後現在主力經營Podcast節目「冏冏電台」，除了有擅長的說書內容，也時常結合時事分享自己的投資心得，並藉由過去前端工程師的工作經歷，給予程式學習者相關建議，節目中常和太太「摸哥」一搭一唱聊天，營造自在輕鬆的氛圍陪伴聽眾，讓粉絲大推，從說書到觀點分享：「內容非常豐富，很喜歡！」

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No.6文森說書

文森說書的創作者認為，在二十分鐘左右的節目時間內，若有一兩句話能影響到聽眾，就「非常值得了」，在這一小段聆聽時光中，並不一定要全神貫注聽進每句每字，只要放鬆身心，緩緩融入Vincent講的故事就好，因為節目並沒有一定要「教」給你什麼，只是從心理、職場、社會等種類多元的書籍裡頭擷取聽眾可能有興趣的片段，作為生活中溫柔的調劑節奏，幫助粉絲與適合自己的那本書相遇。

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No.5英雄說書

有別於多數聽書節目大多著力在近代出版的新書上，YT頻道「英雄說書」的題材非常特殊，是「歷史故事」，節目風格光視覺上就非常鮮明，主持人阿睿一襲馬褂、手搖紙扇的模樣像極了想像中舊時說書人的模樣，用嶄新眼光評析史上赫赫有名的文臣武將，佐以饒富戲劇性的口條，讓粉絲一聽著迷，想知道諸葛一家誰最有才？關羽是不是三國第一強？來聽英雄說書就對了。

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No.4 Neko嗚喵

嗚喵的YT頻道說明裡寫道：「所有好故事都是來自於文字傳唱」，本身是個愛玩遊戲的兼職創作者，頻道上用幽默活潑的語調和譬喻，講述兩性、自我成長、商業等主題書籍，也會在Podcast節目「嗚喵備忘錄」上更深入分享書中導讀以外的內容，在嗚喵的書評中，你不僅能得到有趣實用的知識，也能看到將閱讀、新知融入日常的生活方式，就像粉絲形容的那樣，影片點燃了閱讀整本書的欲望：「想去書局翻翻看！」

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No.3柴鼠兄弟

在台灣如果搜尋理財相關內容，你一定會看過柴鼠兄弟的頻道，兩人以深入淺出的風格講解投資知識、分享財經趨勢，在頻道上開設有「夯翻鼠看書」系列，分享理財、管理、自我提升相關書籍，也同步製播成Podcast版的「夯翻鼠聽書」節目，不僅自己說書，柴鼠兄弟更出了自己的圖文理財書《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》被譽為對新手最友善、易懂的投資入門書之一，讓粉絲高呼：「最愛柴鼠兄弟了！」

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No.2 Better Leaf 好葉

大馬YouTuber好葉的頻道主攻動畫說書，因為希望透過動畫的視覺傳遞，讓知識內容能更深刻地被吸收，也讓學習更輕鬆。頻道分享的書籍類型包羅廣泛，從職場、商業、心理到投資都有，被粉絲讚為：「乾貨滿滿」又實用。後期頻道更邁入團隊化經營，推出「成長讀書會」會員訂閱方案，提供更加深度的主題選書內容，滿足忙碌現代人自我提升的內在需求。

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No.1啾啾鞋

在YouTube上以冷知識系列走紅的啾啾鞋，作為台灣知識型創作者的第一把交椅，頻道上的一大長青主題便是說書「啾讀」系列，運用自信清晰的邏輯編排、富說服力的舉例，把思考術、哲學、人物、社會科學等主題講得淺顯易懂，且深具啟發。近來更將說書內容搬上PressPlay平台，提供「啾音好書」聽書訂閱，並邀知名說書創作者水丰刀、老查等人加入知識主編群，壯大引領閱讀的聲音經濟！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月14日至2022年03月13日，共３年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『說書型網紅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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