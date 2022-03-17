「只會玩刀鋒」是誰？《傳說對決》逆轉之王 聲量打敗唐綺陽

你也有打《傳說對決》嗎？有在玩的朋友對遊戲實況一定不陌生，不僅能學習實況主的高超技巧，也能身歷其境地享受電玩帶來的快感。

在眾多直播實況主中，「只會玩刀鋒」因為擅長《傳說對決》中的「刀鋒寶貝」、「奎倫」等角色打野，成為電競圈內的知名玩家，在網上極具聲量，目前位居網路溫度計「YouTuber排行榜」第十二名，究竟他是誰呢？

▲「只會玩刀鋒」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第12名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2021/12/16~2022/03/15）

「只會玩刀鋒」是誰？

作為台灣《傳說對決》實況主龍頭之一的「只會玩刀鋒」，本名黃添財，曾在《上報》專訪透露一開始並沒有想過成為實況主，只是單純喜歡玩遊戲才開台，在過程中發現與觀眾互動能讓他放鬆，不會因直播而有壓力，反而享受其中。

播著播著，慢慢累積了一些粉絲，因此決定大學直接休學，將實況主當成工作來經營。另外，他也提到自己最初是玩《英雄聯盟》，後來因為手遊比較方便，才開始接觸《傳說對決》。

image source： FB／添財

黃添財坦言，這份工作最讓他挫敗的莫過於剛開始因為沒有人教，什麼都要自己摸索，開視訊時常常手忙腳亂，加上休學、辭掉原本搬東西的勞動工作，收入驟減，只能靠著微薄薪資支撐整個月的生活開銷，壓力非常大，可是路是自己選的，只能咬牙撐過，多方嘗試後對開台越發上手，情況也獲得改善。

image source： FB／添財



曾捲入「高雄14歲少女被囚案」

黃添財到底多有名？連罪犯都搬出他的名號作為誘拐手段。當年囚禁14歲高雄少女引起轟動的嫌犯羅育祥，知道少女有在玩《傳說》，以每周可賺5萬元的陪玩師工作試圖引起少女興趣，為了增加可信度，還誆稱在圈內擁有高人氣的「只會玩刀鋒」是該陪玩平台合作的對象，藉此取信對方。

對此，黃添財直喊冤枉，表示自己完全不認識嫌犯，在臉書發文提醒：「見網友可以，但是一些基本安全要注意！」

image source： FB／添財

專精「刀鋒寶貝」、「奎倫」 鄉民讚：經常逆轉勝

有網友2019年在PTT上分享對實況主實力所做的排名，其中「只會玩刀鋒」便被原PO劃入評價極高的SS級，理由是黃添財玩的刀鋒經常能在處於不利境地時，成功逆轉局勢，獲得勝利，對他的實力給予高度肯定。除了《傳說》外，黃添財也不時會在臉書分享他玩《楓之谷》的直播。

跟電玩女神「小饅頭」的緋聞

黃添財的感情世界也是許多粉絲關注的焦點，他的緋聞女友是與他同為《傳說對決》代表性實況主的電玩女神「小饅頭」，小饅頭不僅外型甜美，個性也大方直率，加上頂尖的遊戲實力，讓不少粉絲覺得兩人相當般配，紛紛敲碗兩人「在一起」。

對此，黃添財曾在Youtube影片中澄清小饅頭並非女友，而是他生命中的貴人，是他關係很好的朋友，並稱讚小饅頭是很好的女生，對他來說就像大姊姊一樣，非常照顧他。至於兩人未來有沒有可能在一起，黃添財給出否定回答。

image source： FB／小饅頭Mantou

image source： FB／小饅頭Mantou

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