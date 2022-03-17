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NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

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確定了！HBO Max整合Discovery+變單一App

聯合新聞網 / 楊又肇

德意志銀行第30屆年度媒體、網路暨電信大會活動中，Discovery財務長Gunnar Wiedenfels證實，未來Discovery及華納媒體旗下串流影音服務將合併成單一app。

言下之意，代表隸屬華納媒體旗下的HBO Max，以及Discovery旗下串流影音服務Discovery+將會進行合併。

但在初期時，兩款串流影音服務將以同捆形式讓現有訂閱用戶同時使用，甚至讓使用者能透過相同帳號登入兩種服務，而之後才會陸續讓兩項服務合併成單一app。

而Gunnar Wiedenfels表示接下來將會投入兩款串流影音服務整合工作，其中包含兩者在訂閱價格明顯不同，因此如何消弭其中差距，將會是接下來的重點之一。

不過，Gunnar Wiedenfels並未透露接下來的計費方案具體細節，以及未來合併之後的app名稱是否將改變，但隨著華納媒體與Discovery將在今年今年6月確認合併，預期接下來會有更多消息透露。

至於目前持有華納媒體的AT&T，稍早則是強調未來將專注網路及電信業務，並且將拆分華納媒體，使其與Discovery合併成為全新公司，藉此投入發展全新內容業務，進而可吸引更多使用者支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德意志銀行

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