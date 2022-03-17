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NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

Instagram攻元宇宙 未來有望使用NFT內容

聯合新聞網 / 楊又肇

在目前於德州舉辦的西南偏南2022 (SXSW 2022)活動中，Meta執行長Mark Zuckerberg透過視訊訪談形式透露未來將可透過Instagram使用NFT內容，預期最快在未來幾個月內就會讓此功能上線。

Mark Zuckerberg表示，NFT內容在其元宇宙應用扮演重要角色，同時也預期以NFT內容在元宇宙串連更多互動。

而為了進一步推動NFT內容應用，Mark Zuckerberg表示目前已經透過內部技術調整，未來幾個月將能讓使用者在Instagram使用NFT內容，甚至也將開放使用者自行鑄造。

不過，Mark Zuckerberg並未透露NFT內容功能實際在Instagram上線時程，同時也未說明NFT內容在Instagram的實際應用模式，僅表示會在未來幾個月內推出。

實際上，先前其實就有說法指稱Meta準備讓Instagram將可能讓使用者展示其NFT內容，甚至未來在Facebook服務也能使用NFT內容，並且將允許使用者透過其平台鑄造、銷售NFT內容，藉此布局目前約達400億美元規模的市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram Zuckerberg 德州

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