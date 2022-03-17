Google讓Stadia成為全新遊戲體驗平台 Steam進駐Chromebook

在稍早舉辦的Games Developer Summit活動中，Google除了宣布將使旗下串流遊戲服務Stadia化身成為遊戲體驗平台，另外更宣布將使Steam遊戲服務平台進駐特定的Chromebook裝置，藉此擴大本身在遊戲市場佈局。

Stadia串流遊戲技術將成為全新B2B商用工具

雖然Googlew終究無法成為「遊戲開發商」，但顯然除了與AT&T合作Stadia串流技術，藉此打造客製化串流遊戲服務，Google更準備讓Stadia成為更容易體驗遊戲的平台。

在相關說明中，Google表示將透過Stadia串流遊戲技術，讓使用者能在無須額外登入帳號情況下，即可透過在Google Search、YouTube，或是社群媒體廣告連接直接體驗遊戲內容。而開發者方面，則可透過轉譯工具將原本以Unreal Engine、Unity等打造的遊戲，快速移植到Stadia平台，另外也能透過DXVK等工具自動轉譯透過微軟DirectX API運作內容。

這樣的設計，將使Stadia變成B2B商用工具，例如讓遊戲業者能以此方式宣傳遊戲內容，並且讓更多玩家更容易以線上串流形式體驗，甚至也能針對E3等大型展會活動，讓無法親臨現場的玩家也能透過線上方式體驗遊戲新作。

在此之前，Google已經透過Instant Apps的方式，讓使用者能更容易體驗Android平台遊戲，而無須事先下載安裝在手機上，現在顯然也希望透過相同方式讓更多遊戲內容可以透過Stadia串流技術，讓玩家可以更容易體驗。

Steam服務終於登上Chromebook

另一方面，Google也宣布將使特定Chromebook機種能對應使用Steam，亦即Chrome OS產品管理總監劉漢 (Kan Liu)在2020年受訪時所透露計畫，主要是透過Chrome OS加入支援以Linux為基礎的應用服務，而Steam目前也持續強化在Linux環境運作的使用模式，因此能實現在Chromebook執行使用Steam服務。

而僅有特定Chromebook裝置可以支援，原因其實在於硬體規格上的要求，顯然至少要採用Intel Core i5處理器以上規格，同時記憶體容量也必須在7GB以上。

不過，此項功能現階段仍處於alpha測試版本，因此距離實際應用可能還需要一點時間。但是從Valve已經順利讓Steam在Steam Deck硬體上以Linux環境形式運作，以相近模式讓Steam服務在Chrome OS平台運作，應該不會面臨太多困難。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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