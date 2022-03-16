Facebook在勁敵TikTok創立官方帳號 「這般操作」卻讓人摸不著頭緒

過了這麼一大段時日，Facebook 3/14 終於在近年快速崛起的社群勁敵 TikTok 上辦了官方帳號，現在已經有 15000 名以上的追蹤者。

儘管 Facebook 的 TikTok 帳號有藍勾勾，不過有些奇怪，比如個人檔案頁面連結是 Google Play 的 Facebook app 而非官網或其他較為正式的頁面，而且底下也尚未新增任何影片內容，加上公司更名後 Facebook 在 Twitter、Instagram 等其他社群的頁面，都已經將 Facebook 改成了 Meta，而 TikTok 上的卻仍舊使用 Facebook（Facebook 現在已單指社群平台而非母公司），看起來有點微妙。

但稍早 Meta 已經證實 TikTok 上的帳號為真，並表示就如同其他品牌一樣， Facebook 也在各種通路平台上建立聲量並經營社群，在 TikTok 就和在其他平台經營品牌沒什麼不同。

Facebook 在上一季公布每日活躍用戶首見下降，而且用戶成長趨緩，平台使用者高齡化，另一方面 TikTok 則是挾年輕使用者人氣成為成長最快的平台之一。也許可以推測現在在 TikTok 上經營帳號，是想多拉攏一些 Z 世代的使用者。目前尚不知道 Facebook 主要是用這個帳號來投廣告，還是也會發表一些短片。

TikTok 的崛起 Meta 也看在眼裡，在 2021 Q4 的財報會議，馬克祖克伯就直接點名 TikTok 為勁敵。

Meta 旗下影像為主的社群 Instgram，也早已推出 Reels 短影音來企圖追上 TikTok 帶起的潮流。而就在 3/16 ，Instagram 也在 TikTok 上創辦了創作者官方帳號 Instagram Creators。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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